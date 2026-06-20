El próximo eclipse solar total llegará el miércoles 12 de agosto de 2026, generando expectativa entre los amantes de la astronomía y los observadores empedernidos del firmamento en México.

De acuerdo con el portal especializado Star Walk, el eclipse solar alcanzará su totalidad el 12 de agosto a las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

En este eclipse solar total, la Luna se interpondrá entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar. Esto provoca que se proyecte su sombra sobre una franja muy específica de la Tierra, oscureciendo el día como si fuera de noche.

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La oscuridad total llegó a Texas; bodas masivas y el furor en EU por eclipse. Foto: AP

¿El eclipse solar podrá verse en México?

De acuerdo con el portal digital de la agencia espacial estadounidense NASA, el eclipse solar NO se verá en México, únicamente podrá observarse en Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y un pequeño rincón del noroeste de Portugal.

No obstante, se podrá presenciar un eclipse solar parcial ese día en otros lugares del hemisferio norte, como partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, gran parte de Europa y el noroeste de África.

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Según la NASA, el Sol permanecerá completamente eclipsado durante poco más de 2 minutos, para quienes se encuentren situados muy cerca del centro de la trayectoria del eclipse. El eclipse completo tendrá una duración de 4 horas con 20 minutos.

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El Eclipse Solar parcial llega este 21 de septiembre y coincide con la entrada del otoño en el hemisferio norte. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿Cómo observar un eclipse de manera segura?

Al observar un eclipse solar parcial directamente, siempre se debe mirar a través de anteojos especiales para la observación solar o un visor solar manual que sea seguro. En caso de no contar con estos instrumentos, puedes utilizar un método de observación indirecta.

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Cabe señalar que, no se recomienda mirar al Sol a través de la lente de una cámara, un telescopio, binoculares o cualquier otro dispositivo óptico mientras tengas puestas estas gafas, pues los rayos solares podrían perforar el filtro, provocando lesiones oculares graves.

Finalmente, aquellos países de Latinoamérica y el hemisferio sur que no entren en la trayectoria de visibilidad del fenómeno astronómico podrán observarlo desde los canales oficiales de la NASA, en la plataforma de YouTube y otras redes sociales.

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