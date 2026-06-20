La victoria de la Selección Mexicana en su segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 el pasado 18 de junio en su enfrentamiento contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara (Akon) en la Perla Tapatía, con un total de 1 anotación a 0.

Luego de que el jugador Luis Romo abriera el marcador para el equipo tricolor, aficionados celebraron la tajada que Raúl "Tala" Rangel, la cual impidió el empate en la cancha por parte de los Tigres de Asia y desató una ola de aplausos y suspiros.

Esta victoria del equipo mexicano, liderado por Javier Aguirre "El Vasco", les permitió colarse hasta la cabeza del Grupo A con 6 puntos y pasar a los dieciseisavos de final en el Mundial 2026, donde podrá enfrentarse a otras selecciones.

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FOTO: IMAGO7 - La increíble atajada de Tala Rangel que aseguró el triunfo de México ante Corea del Sur en la Copa del Mundo

Tras el triunfo de la Selección Mexicana, el actor mexicano Beng Zeng compartió un video en su cuenta oficial de TikTok, interpretando a su emblemático personaje "El Chino", de la exitosa serie de comedia María de Todos los Ángeles.

El Chino y Doña Lucha celebran victoria de México

"El Chino" es el hijo menor de Doña Lucha, personaje principal del programa, interpretado por la actriz Mara Escalante, quien también aparece en el video. El personaje surgió luego de un impulsivo romance de María en un viaje a Asia.

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En el video compartido en redes, El Chino felicita al equipo tricolor por su victoria frente a Corea el pasado jueves. Sin embargo, Doña Lucha aparece para decirle que su equipo no ganó, y que México derrotó al país asiático.

"El Chino" con notable confusión responde que él es mexicano y que su papá es chino, no coreano. El corto video generó numerosas reacciones en redes, incluso desató rumores sobre el lanzamiento de una posible tercera temporada de la serie.

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Usuarios reaccionan en redes sociales

Como era de esperarse, usuarios reaccionaron al corto sketch cómico publicado en redes, con referencias a la serie mexicana y bromas a los actores. Algunos de los comentarios más populares en la plataforma de TikTok fueron:

" Comedia absoluta ".

"R egresa Doña Lucha, México la necesita ".

"' Y tu equipo perdió' le dice JAJAJAJAJAJA".

" Les sale tan natural que no me imagino al chino siendo hijo de nadie más".

"Viva México".

"Doña Lucha. No me diga que ya lo olvidó".

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