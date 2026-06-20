Tendencias | 20-06-26 | 15:00 | Actualizada | 20-06-26 | 15:00 |

Durante la lluvia de este 19 de junio en la Ciudad de México, se registró un que iluminó el firmamento. La descarga eléctrica alertó a los habitantes de la zona poniente de la capital y fue percibido por algunos sismógrafos.

De acuerdo con diferentes testimonios de usuarios en redes sociales, el resonó en distintas alcaldías, cimbrando puertas y ventanas de algunas viviendas. El suceso ocurrió la noche de este viernes a las 22:46 horas.

Según lo explicado por diversos sitios de monitoreo, la onda de choque acústica del trueno fue tan fuerte que alcanzó a ser detectada por los sismógrafos de la zona, debido a la vibración del suelo provocada por la fuerza del impacto sonoro.

Lee también:

Así se vio el rayo en las cámaras de la CDMX

Gracias al registro visual de las cámaras instaladas en la capital por la plataforma de monitoreo en tiempo real Webcams México, el fenómeno pudo verse desde distintas perspectivas en diferentes puntos del corazón del país.

El rayo pudo verse desde la cámara instalada en la Torre Latinoamericana en dirección al Palacio de Bellas Artes, desde la Basílica de Guadalupe en La Villa y desde la plancha del Zócalo en el Gran Hotel. Según lo explicado en redes, este rayo se ramificó desde Chapultepec con pico final en Azcapotzalco.

[Publicidad]

De acuerdo con la página "Sismo Alerta Mexicana", el rayo fue una descarga nube-tierra. En este tipo de fenómeno la corriente eléctrica no se queda en el aire, sino que viaja directamente desde la base de la nube hasta golpear el suelo.

Lee también:

Según con la Organización Meteorológica Mundial (WMO, por sus siglas en inglés), este tipo de relámpagos están compuestos de varias descargas y suelen ser muy brillantes, provocando un efecto parpadeante y de luz estroboscópica.

[Publicidad]

Asimismo, la cuenta de "Sismo Alerta Mexicana" señala que el fenómeno registró una intensidad de -59 kiloamperios, cuando el promedio normal de un rayo es de 30 a 40 kA, entrando así en la categoría informal de "rugidor furioso".

Según con los testimonios de algunos internautas, el rayo y el trueno pudieron percibirse en colonias como Roma Norte, Condesa, Narvarte e incluso en Ecatepec en el Estado de México, además de otras zonas del Norte y Poniente de la capital.

También te interesará:

[Publicidad]

[Publicidad]

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm

TEMAS RELACIONADOS

Google News

[Publicidad]