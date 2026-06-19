A través de redes sociales se han viralizado diferentes escenas de los festejos de la afición mexicana, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Estas imágenes han dejado prueba de la alegría, color y convivencia que se vive en México.

No obstante, un video difundido recientemente en redes llamó particularmente la atención de los usuarios debido a lo inusual de la escena: un hombre fue captado mientras paseaba con un toro en medio de los festejos relacionados con el torneo.

La grabación, que rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, muestra a un sujeto montando al animal por una calle de la localidad de Tonalá en Jalisco, donde decenas de transeúntes capturaron la imagen en sus celulares.

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FOTO: IMAGO7 - México ante Corea del Sur en Guadalajara

México mágico: hombre monta su toro en calles de Jalisco

En las imágenes puede observarse cómo el toro avanza tranquilamente mientras es guiado por el hombre. El hombre lleva puesta la camiseta de la Selección Mexicana y sobre su hombro carga una bandera enorme.

Por su parte, el animal lleva puesto algunas cintas tricolores en sus cuatro patas y sobre sus cuernos lleva tiras decorativas, junto a un peculiar sombrero sobre su cabeza. En el video, el animal camina con total calma entre los vehículos.

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El momento generó una ola de comentarios entre los internautas, pues, mientras algunos usuarios tomaron la situación con humor, otros expresaron preocupación por la seguridad y bienestar del propio animal.

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Desde el inicio de la Copa Mundial 2026, miles de aficionados han viajado a las ciudades sede para apoyar a sus selecciones, generando una atmósfera festiva que ha dado lugar a numerosas escenas que se han vuelto tendencia.

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Entre reuniones masivas de seguidores, celebraciones espontáneas en plazas públicas, encuentros entre aficionados de distintos países y manifestaciones culturales, las redes sociales se han convertido en una ventana para compartir.

La aparición del hombre junto al toro se suma a esa lista de episodios que han llamado la atención durante la justa mundialista y que continúan generando conversación entre usuarios de distintas partes del mundo.

Foto: Miguel García / EL UNIVERSAL

Como era de esperarse, diversos usuarios comentaron la escena en redes, incluida la cuenta oficial de la Selección Mexicana, la cual escribió: "No te acabes nunca, México". Algunos de los comentarios más populares fueron:

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"Le seguimos ganando a la IA".

"Si no ganamos la copa, mínimo le ganamos a la IA".

"¿Por qué se esmera México en ganarle a la IA?".

"La IA rindiéndose ante México".

" México, eres una chulada neta".

Mientras tanto, el video continúa acumulando reproducciones, compartidos y comentarios, consolidándose como uno de los videos virales más comentados. En la plataforma de TikTok, la grabación ya supera los 3 millones de visualizaciones.

La Copa Mundial 2026 sigue desarrollándose entre emociones dentro y fuera de la cancha, pero para muchos usuarios de redes sociales, una de las imágenes más inesperadas del torneo no ocurren durante un partido, sino en las calles.

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