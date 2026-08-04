Ecatepec, Méx.- “Quiero hablarles directamente a las mujeres de Ecatepec: que el miedo no nos paralice. Denunciar es un acto de valentía, de dignidad y de amor propio”, señaló la alcaldesa Azucena Cisneros, al poner en marcha la Cruzada Violeta 360 para enfrentar la violencia familiar.

En mayo de este año, de acuerdo con la presidenta municipal, en Ecatepec se realizaron 532 llamadas por violencia familiar, lo que representó 74.2 por ciento de los reportes a los números de emergencia de la localidad.

Ante este panorama, Azucena Cisneros recordó que “la violencia familiar no es un problema privado, es un delito”.

“Muchas veces comienza con conductas que se normalizan: revisar el teléfono, prohibir salir, controlar el dinero, aislar, humillar, amenazar o decidir por una mujer. Después vienen los gritos, los golpes y agresiones que pueden poner en riesgo su vida y, en los casos más extremos, terminar en feminicidio”.

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Cisneros Coss indicó que parte importante de la violencia ocurre “detrás de una puerta cerrada: en la sala, en la cocina, en una habitación y muchas veces frente a las hijas y los hijos”, por lo que la Cruzada Violeta 360 busca llevar la prevención, orientación y el acompañamiento hasta las colonias, hogares, escuelas y espacios públicos.

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Ecatepec pone en marcha la "Cruzada Violeta 360". (Foto: especial)

La estrategia Cruzada Violeta 360 se desarrollará en tres partes: Primero, visitas domiciliarias para tocar puertas, informar y orientar a las familias; segundo, información en comercios, mercados, escuelas, oficinas y espacios públicos, y tercero, la activación de las redes comunitarias: comités vecinales, alarmas, policías de cuadrante y la aplicación Red Violeta, con su botón de emergencia.

Claudia Castello Rebollar, directora del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), comentó que el objetivo es extenderlo en todo el territorio municipal.

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Sin embargo, apuntó que el principal reto será el trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), debido a que el Centro de Justicia para las Mujeres de Ecatepec atiende a 10 municipios de la región, por lo que es insuficiente.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la Fiscalía del Estado a sumarse a la Cruzada, toda vez que prevé que aumenten las denuncias penales por violencia familiar y puso sobre la mesa la propuesta para construir otro Centro de Justicia.

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