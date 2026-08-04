Metrópoli | 04-08-26 | 16:23 |

Personas buscadoras y la familia de conmemoraron seis años de la desaparición de la joven con la colocación de un y exigiendo justicia y verdad en el caso.

La tarde de este martes, se realizó una ceremonia por la desaparición de Montserrat, ocurrida el 24 de julio de 2020 y quién fue localizada sin vida por su madre, Jacqueline Palmeros, en el .

La mamá de Montserrat y fundadora del colectivo de buscadoras Una Luz en el Camino, denunció que a la fecha no ha tenido acceso a la verdad y la justicia, además de que sigue en la búsqueda de más restos de su hija.

Conmemoraron seis años de la desaparición de la joven con la colocación de un memorial. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
Conmemoraron seis años de la desaparición de la joven con la colocación de un memorial. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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"La lucha por mi hija va a seguir, no he encontrado a Monse, y lo vuelvo a repetir: yo parí a mi hija completa yo quiero a mi hija completa, no he tenido acceso a la verdad ni a la justicia, el sistema me engañó, pretendió que entregándome un cráneo me quedaría callada y me quedaría quieta", señaló.

Jacqueline pidió que autoridades sigan investigando el caso de Montserrat.

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Sostuvo que se le ha negado el seguimiento de la carpeta de investigación, así como la captura de todos los implicados en la desaparición y asesinato de su hija.

"La lucha por mi hija va a seguir, no he encontrado a Monse, y lo vuelvo a repetir: yo parí a mi hija completa yo quiero a mi hija completa", mencionó Jacqueline Palmeros. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL
"La lucha por mi hija va a seguir, no he encontrado a Monse, y lo vuelvo a repetir: yo parí a mi hija completa yo quiero a mi hija completa", mencionó Jacqueline Palmeros. Foto: Karla Guerrero / EL UNIVERSAL

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En el acto realizado afuera del Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP), en la colonia Doctores, se colocó un memorial por la desaparición.

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Palmeros pidió que el monumento sea respetado.

"Exijo que se respete la memoria, que no se lo lleven como muchos memoriales que han sido colocados y al otro día ya no están, porque es un derecho, que no nos pueden negar: el derecho a la memoria, el derecho a la libre expresión y esto también nos pertenece", enfatizó.

vr/cr

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