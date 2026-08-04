Uno de los futbolistas mexicanos que más reflectores acaparó durante la Copa del Mundo fue, sin duda, Erik Lira. El mediocampista de Cruz Azul aprovechó la confianza que le brindó Javier Aguirre para convertirse en una pieza importante del equipo y destacar con actuaciones sólidas en la zona medular.

Sus desempeños, especialmente en los partidos ante Ecuador e Inglaterra, le permitieron ganarse el reconocimiento de la afición y de varios analistas, quienes comenzaron a señalarlo como uno de los principales candidatos a dar el salto al futbol europeo en el corto plazo.

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A partir de ese momento, crecieron las versiones sobre un posible interés del Mónaco de Francia en el jugador cementero. Un escenario que tomó más fuerza después de que Ansu Fati, atacante del conjunto francés, dedicara palabras de reconocimiento al mexicano, destacando las cualidades que mostró durante la justa mundialista.

"Sí lo vi, lo vi (a Lira) en el Mundial, la verdad que muy bien. México me sorprendió, creo que a todos, ¿no? Y, bueno, seguramente, si Carlos (Aviña) lo ve junto a la gente que trabaja, seguramente lo analizarán y verán las virtudes que tiene, ¿no? Si, también puede encajar en el equipo, y, a partir de ahí, pues ellos verán", mencionó en entrevista con Fox Sports.

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El exjugador del FC Barcelona, y quien ha logrado ganarse un lugar en el equipo con sus goles, finalizó estableciendo que en caso de la llegada de refuerzos, intentará ayudarlo para la adaptación.

"La verdad que no puedo decir mucho porque es un trabajo de ellos y, bueno, pero quien venga siempre, como a mí me recibieron bien, pues, yo también intentaré hacerlo, ¿no? Voy a recibir a la gente que viene para que, cuando lleguen, se sientan en casa, y al final es lo más importante para que puedan rendir y ayudar al equipo", finalizó.