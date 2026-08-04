Ataques rusos contra el centro-norte de Ucrania mataron a dos personas e hirieron a más de una veintena, informaron el miércoles las autoridades regionales.

Los ataques ocurrieron luego de que la fuerza aérea de Ucrania alertara sobre la llegada de misiles balísticos a la capital Kiev.

Periodistas de AFP escucharon explosiones pasada la medianoche en Kiev (21H00 GMT del martes), y la administración militar de la capital indicó que los drones y misiles balísticos dañaron edificios residenciales y bodegas.

Lee también VIDEO: Dron derribado cae en playa rusa; explosión deja siete muertos y decenas de heridos

Según la administración militar una mujer murió y al menos 12 personas resultaron heridas en la capital.

Otra persona murió en Bucha, un distrito occidental de Kiev, indicaron las autoridades regionales, según las cuales unas 21 personas resultaron heridas en el entorno de la capital.

[Publicidad]

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, afirmó en Telegram que al menos tres personas fueron hospitalizadas, una de ellas en condiciones críticas.

En los últimos meses, Ucrania ha pedido a sus aliados suministrarle más interceptores de misiles Patriot de fabricación estadounidense para proteger su espacio aéreo de los ataques balísticos rusos.

Los ataques rusos contra Kiev y sus suburbios el sábado dejaron diez muertos y más de 30 heridos, mientras que drones ucranianos hundieron un enorme buque ruso en el mar Negro.

[Publicidad]

Ambos bandos han incrementado sus ataques mutuos de largo alcance en las últimas semanas. Rusia ha más que duplicado el uso de misiles en julio, según un análisis de la AFP.

Lee también No es una guerra mundial, pero cada vez involucra a más países

Monitoreos en derechos humanos de la ONU han expresado preocupación por el aumento del número de víctimas civiles, que ha alcanzado su nivel más alto desde la invasión a gran escala de Rusia en febrero de 2022.

[Publicidad]

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó que la falta de interceptores de misiles balísticos "solo anima a Rusia a lanzar esos ataques que se cobran vidas humanas".

El mandatario ucraniano se reunió el martes pasado con su par estadounidense, Donald Trump, en parte para insistir a Washington a que conceda licencias para producir los Patriot a nivel nacional.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa