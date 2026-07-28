Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió en la Casa Blanca a su homólogo de ucraniano, Volodimir Zelensky, antes de que ambos asistan al funeral del senador republicano Lindsey Graham, un destacado defensor de Ucrania en el Congreso estadounidense.

Zelensky publicó un mensaje en X acompañado de varias fotografías del encuentro, que estuvo cerrado a la prensa.

El ucraniano calificó de "buena" la reunión en el Despacho Oval con Trump, al que agradeció por la labor conjunta para "proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz" y ofreció condolencias por el fallecimiento de Graham, "un verdadero amigo de Ucrania".

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El presidente Trump "y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda. También conversamos sobre diplomacia, es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones", escribió Zelensky en inglés.

"Agradezco a Estados Unidos su firme apoyo", concluyó.

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El encuentro comenzó a las 9:47 hora de Washington (13:47 GMT) y terminó poco antes de las 10:52, según informaron portavoces de la administración a la prensa.

A good meeting with President Trump @POTUS at the Oval Office. Thank you for everything we do together to protect the lives of Ukrainians and advance peace. First and foremost, I offered President Trump our condolences on the passing of Lindsey Graham. He was a true friend of… pic.twitter.com/56yoaeqb2B — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 28, 2026

Los secretarios de Estado, Marco Rubio, del Tesoro, Scott Bessent, y de Guerra, Pete Hegseth, también participaron en la reunión, según las imágenes compartidas en X, donde se pueden ver a los líderes sonrientes posando en el Despacho Oval.

Más de cuatro años después del inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, Zelensky continúa presionando a sus aliados occidentales para obtener sistemas adicionales de defensa aérea y munición para hacer frente a los ataques con drones rusos.

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Zelensky tiene previsto, antes de abandonar Estados Unidos esta misma noche, reunirse con un grupo de senadores que impulsan una resolución presentada por Graham para endurecer las sanciones contra Rusia.

Graham, un senador muy cercano a Trump y partidario del intervencionismo en política exterior, falleció el pasado 11 de julio de una emergencia cardíaca horas después de regresar de un viaje a Ucrania, donde se había reunido con Zelensky.

Trump también se reunió en el Despacho Oval al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien también acudirá al funeral de Graham.

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El encuentro se realizó, igual que el de Zelensky, a puerta cerrada. Se preveía que Netanyahu aborde con el presidente estadounidense la fortificación de la instalación nuclear subterránea iraní en la Montaña del Pico, donde varias informaciones indican que Teherán puede haber trasladado centrifugadores avanzados y parte de sus reservas de uranio altamente enriquecido.

Horas antes de la reunión, Trump dijo a Fox News que hubiera preferido que Netanyahu no hiciera públicos los movimientos de Irán en el búnker nuclear. "No necesito que Bibi me diga eso. Bibi me lo dice porque quiere que siga involucrado (en la guerra)", indicó tajante.

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