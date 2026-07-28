Tuxtla Gutiérrez.- Expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) documentaron el hallazgo de una cueva con 13 depósitos rituales prehispánicos, que albergaban 179 piezas de la cultura zoque, en las proximidades del Arco del Tiempo, una de las bóvedas naturales más grandes del mundo, ubicado en el cañón del río La Venta, en el municipio de Cintalapa.

El sitio es uno de los hallazgos arqueológicos más importantes en las recientes décadas en aquella región II -Valles Zoque de Chiapas, indicó el Instituto. La cavidad, denominada cueva Mundo Zoque, fue localizada por el guía local Jairo Díaz Barreiro, integrante de la Alianza de Empresarios del Segmento de Naturaleza AC. En enero de 2026, la notificó al Centro INAH Chiapas para su verificación, realizada entre febrero y junio.

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El hecho arqueológico se enmarca en el proyecto de registro y análisis de cuevas del cañón del río La Venta, desarrollado por la dirección de Estudios Arqueológicos del Instituto y dirigido por el investigador comisionado al Centro INAH- Chiapas, Josuhé Lozada Toledo, con la colaboración de la arqueóloga y escaladora Martha Arcelia García Sánchez, y del espeleólogo Gabriel Merino Andrade.

Lozada Toledo explicó que la cueva posee una longitud de 100 metros y su acceso es difícil porque se requiere un descenso en rapel de más de 10 metros de profundidad, lo cual contribuyó a que se mantuviera intacta durante siglos y evitó su saqueo.

Foto: INAH

En ese sitio se localizaron los 13 depósitos que contenían objetos de cerámica tales como incensarios, urnas-efigie y cajetes, muchos con representación de jaguares, tecolotes y serpientes.

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El investigador explicó que en la cosmovisión zoque esos tres animales están vinculados con el mundo nocturno y las cuevas. El jaguar (kank) simboliza la oscuridad y es guardián del inframundo y del corazón del monte; el tecolote se relaciona con la noche y la sabiduría; la serpiente con la fuerza y el ciclo de la vida y la muerte.

El INAH precisó que uno de los aspectos más sobresalientes del hallazgo en las inmediaciones del Arco del Tiempo es que los incensarios, decorados con representaciones de las espinas del tronco de la ceiba, un árbol sagrado para estos grupos humanos, parecen indicar el recorrido ceremonial dentro de la caverna.

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Después de estrechos pasajes, el espacio se abre en amplias cámaras con estalactitas y estalagmitas que conforman un escenario natural asociado simbólicamente con el inframundo o "ts’uan", indicó.

A 30 metros de la entrada se halla un sifón. Su paso sólo es posible durante la temporada de secas; en época de lluvias permanece inundado. Después de cruzar esa área se ingresa a dos cámaras ascendentes: en la primera, situada al este, había concentraciones de cajetes junto a estalagmitas que fueron modificadas por los antiguos zoques, para darles un aspecto antropomorfo.

Foto: INAH

La segunda cámara, ubicada hacia el sur, resguardaba conjuntos de cajetes de distintos tamaños, algunos con mangos-efigie de representación humana. La ruta interna concluye en una cámara principal donde se identificaron cinco depósitos rituales con abundante cerámica naranja de pasta fina.

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Ahí destaca un sahumador decorado con una cruz que representa los rumbos del universo o "quincunce", que fue un símbolo cosmológico mesoamericano. La pieza posee un mango de 32 centímetros, rematado con la representación de una serpiente con las mandíbulas abiertas.

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El Instituto estableció que de acuerdo con las características tipológicas de la cerámica y de las representaciones iconográficas, los materiales han sido fechados, de manera preliminar, hacia el período clásico tardío regional (600–900 d.C.).

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Josuhé Lozada explicó que según la disposición de las ofrendas y el contexto de la cueva indican que fue utilizada con propósitos ceremoniales, específicamente para rituales para pedir lluvias y fertilidad agrícola, y no precisamente como refugio o habitación.