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El llamado Callejón y la Plazuela de la Campana del Centro Histórico del puerto de Veracruz -áreas donde convergen el comercio, el turismo y la cultura- recibieron una rehabilitación integral.
La intervención comprendió siete inmuebles, de los cuales dos corresponden a edificios históricos que presentaban un avanzado estado de deterioro.
El Callejón y la Plazuela de la Campana forman uno de los espacios con mayor valor patrimonial de la ciudad, pues su origen se remonta al siglo XVII cuando el sitio era parte del patio trasero del antiguo Convento de Santo Domingo, uno de los principales recintos religiosos de la época colonial.
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Después de las Leyes de Reforma del siglo XIX, el convento dejó de funcionar como recinto religioso y parte de sus instalaciones se incorporó al espacio público.
Actualmente la Plazuela de la Campana es un punto de encuentro para la vida cultural del Centro Histórico: presentaciones de danzón, son jarocho y otras expresiones artísticas.
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Los trabajos del Ayuntamiento de Veracruz, en coordinación con el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y vecinos, consistieron en el retiro de la maleza acumulada que invadía las construcciones y en cinco edificaciones contemporáneas se realizaron trabajos de mantenimiento general y aplicación de pintura.
Como parte de la rehabilitación también se sustituyeron losetas dañadas, se repararon tapas de registros pluviales y contenedores de basura.
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Además de efectuar limpieza de jardines y poda de árboles, labores que mejoran la seguridad, funcionalidad e imagen de este espacio recorrido diariamente por familias, comerciantes y visitantes.
La alcaldesa de Veracruz, Rosa María Hernández Espejo, dijo que los trabajos permitieron mejorar la imagen de este tradicional punto de encuentro y fortalecer la conservación de su entorno.
Además de la conservación del patrimonio arquitectónico, la mejora de la imagen urbana del Centro Histórico y el impulso a la actividad comercial, el turismo y la convivencia de las y los veracruzanos.
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