Al menos 136 árboles cayeron a causa de la tormenta que cayó desde la tarde de este lunes y se extendió hasta la madrugada del martes en la zona metropolitana de Guadalajara; 18 de ellos dañaron vehículos al colapsar.

Las autoridades reportaron que el municipio de Guadalajara concentró la mayor cantidad de afectaciones, pues se registraron 79 árboles caídos y 14 vehículos dañados, mientras que en Zapopan el saldo fue de 10 árboles caídos y tres autos dañados.

La tormenta, que en algunas zonas incluyó granizo y fuertes vientos, también provocó inundaciones en diversas vialidades y el colapso de bardas y postes.

Foto: Facebook Protección Civil y Bomberos GDL

La Línea 3 del Tren Ligero y el BRT que va por el Periférico suspendieron el servicio en algunas estaciones por la obstrucción de vialidades.

Esta mañana elementos de Protección Civil, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Transporte del gobierno de Jalisco continuaban con las labores de limpieza para liberar vialidades.