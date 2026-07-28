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Al menos 136 árboles cayeron a causa de la tormenta que cayó desde la tarde de este lunes y se extendió hasta la madrugada del martes en la zona metropolitana de Guadalajara; 18 de ellos dañaron vehículos al colapsar.
Las autoridades reportaron que el municipio de Guadalajara concentró la mayor cantidad de afectaciones, pues se registraron 79 árboles caídos y 14 vehículos dañados, mientras que en Zapopan el saldo fue de 10 árboles caídos y tres autos dañados.
La tormenta, que en algunas zonas incluyó granizo y fuertes vientos, también provocó inundaciones en diversas vialidades y el colapso de bardas y postes.
La Línea 3 del Tren Ligero y el BRT que va por el Periférico suspendieron el servicio en algunas estaciones por la obstrucción de vialidades.
Esta mañana elementos de Protección Civil, de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Transporte del gobierno de Jalisco continuaban con las labores de limpieza para liberar vialidades.
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