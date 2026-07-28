Chiapas. - Padres de familia de estudiantes que pasaron el examen de ingreso a la Escuela Normal Rural Mactumatzá denunciaron que previo al inicio del ciclo escolar el comité estudiantil continúa con las prácticas de novatada como son no darles un vaso de agua durante un día, realizar entre 300 y 400 sentadillas, tomar café caliente en un plazo de dos a tres minutos y otras, que han traído como consecuencia que algunos jóvenes sufran problemas renales.

José Nuñez Díaz, padre de familia, denunció a medios de comunicación que su hija, que estuvo a punto de colapsar por la tortura a que fue sometida desde el viernes 24, fue internada a un hospital de Tuxtla después de que suplicó a los integrantes del comité estudiantil que no podía resistir más.

Fue entonces que los miembros del comité estudiantil procedieron a trasladar a la joven de 18 años a la plaza central de Tuxtla, donde un grupo de personas le ayudó para poder alojarse en un hotel, hasta que llegó su padre procedente de la comunidad Naranjos, del municipio de Simojovel, habitada por indígenas tzotziles, para llevarla a un hospital.

Dijo que los 50 estudiantes que aprobaron el examen de ingreso son sometidos a métodos de tortura como ejercicios extremos, pero lo más grave es que al final del día solo les dan un vaso de agua que deben compartir entre cinco estudiantes, lo que ha provocado problemas renales.

Muchos de los padres de familia no saben de las condiciones en que se encuentran sus hijos que llegaron a la Escuela Normal Rural Mactumatzá, porque viven en comunidades apartadas o desconocen lo que se registra en el plantel.

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Hay estudiantes hospitalizados que no soportaron los métodos de tortura, incluso algunos de ellos, “pueden perder un riñón”, dijo Núñez Díaz.

Por su hija, supo que los miembros del comité estudiantil obligan a los estudiantes a solo comer una papa y tortillas, pero al término deben sostener el plato y la taza durante media hora con los brazos levantados, también realizar entre 300 y 400 sentadillas y compartir al final del día un vaso de agua entre cinco estudiantes.

Otros son llevados al área de cultivo donde son obligados a realizar trabajos forzados entre estos arrastrarse en la tierra, lo que ha provocado que algunos de los estudiantes terminen agotados, por lo que necesitan regresar a los dormitorios, con la ayuda de los miembros del comité estudiantil.

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Otras prácticas son no dar permiso para ir al baño, mientras que a las jóvenes que tienen su menstruación no les permiten ir al sanitario. “Aún llorando no les dan permiso. Algunos se han defecado y orinado en sus ropas”, explicó.

Núñez Díaz teme que de continuar con las prácticas de tortura pueden fallecer estudiantes como ya ocurrió en el 2017 y 2019, pero por el momento hay jóvenes que tienen problemas renales, hechos que deben investigar la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos. La novatada “no puede ser una tradición, lo que están haciendo, porque están matando (a los estudiantes)”, consideró.

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Esta semana como parte de la novatada, los estudiantes serán obligados a realizar inmersiones en la alberca del plantel, por lo que teme que algunos estudiantes no puedan sobrevivir.

Cuando José llevó a su hija a la Escuela Normal Rural a inscribirla, le pidieron que llevara varios metros de plástico de color negro, pero después supo que era para cercar el plantel, para que la gente no se diera cuenta de la novatada a la que son sometidos los estudiantes de nuevo ingreso.

Piden intervención de Derechos Humanos

José dijo que pidió la intervención del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pero le dijeron que habían dado aviso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, pero los miembros del comité estudiantil no les permitieron el ingreso.

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Algunos de los estudiantes que parecen ya no soportar los métodos de la novatada, no se atreven a pedir permiso para salir del plantel, porque no conocen Tuxtla, pero tampoco tienen familiares para pedir auxilio.

José Díaz Núñez pidió apoyo de la Fiscalía de Chiapas y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para evitar que continúen estas prácticas en la Escuela Normal Rural, pero incluso, los alumnos que ya no deseen seguir ahí para estudiar por temor a represalias, que se les asigne otros planteles.

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El viernes, cuando los estudiantes se quedaron en el plantel, los miembros del comité estudiantil les quitaron los teléfonos celulares pero solo les permitieron usarlos un momento, pero siempre vigilados. “No pueden hablar a sus casas para decir que están sufriendo”, consideró.

Hasta ahora, la Dirección de la Escuela Normal Rural no ha emitido ninguna comunicación al respecto, pero tampoco la Fiscalía no ha dicho que iniciará una investigación.

Hace unos días, se denunció en un documento las presuntas prácticas de tortura que se realizan en contra de los estudiantes de nuevo ingreso. “Después de ser una escuela de esperanza se convirtió en una escuela en donde solo hay maltrato físico y psicológico”, dice el escrito enviado a medios de comunicación y a la Secretaría de Educación.

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“Denunciamos públicamente al comité ejecutivo estudiantil de la Escuela Normal Mactumactzá que ha sometido a todos los estudiantes de nuevo ingreso a excesos de trabajos físicos, castigos físicos, maltratos psicológicos y verbales en que la mayoría están siendo sometidos, nadie les advierte a ningún estudiante que esa guardia se convierte en un matadero, al privarlos la libertad por 15 días, nadie les advierte que los estudiantes los van a matar de hambre, que no les dan agua para beber y tampoco nadie les dice que el comité ejecutivo estudiantil de la escuela normal rural mactumactzá cachetea, patea, su baja, maltrata a los aspirantes como que el adiestramiento fuera necesario para tener que estudiar en una normal rural”, se asienta.