Un salvavidas de 16 años realizó un arriesgado rescate en una playa de Santa Cruz, California, en medio de olas gigantes.

De acuerdo con medios estadounidenses, el joven rescató a un menor de unos 10 años que quedó atrapado entre las olas, en un incidente dramático que quedó grabado en cámara porque un hombre lo grabó.

"Nunca había visto un rescate tan intenso. Así que cuando lo vi, no sabía qué pasaría", dijo Scott Vander Dussen, el hombre que grabó lo ocurrido en Seabright Beach, a KSBW.

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El salvavidas es un estudiante de 16 años. Una mujer que dijo ser la madre del joven lo identificó como Ryder.

El salvavidas vio que el niño tenía problemas debido a la magnitud de las olas y se lanzó al rescate.

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Los dos lucharon por mantenerse a flote mientras la corriente los arrastraba. Ola tras ola, el joven tomaba aire antes de sumergirse, mientras se aseguraba de no ser arrastrado junto con el rescatado.

Varias personas intentaron ayudar a Ryder —formando primero una cadena humana para sacarlo del agua—, pero las olas los derribaron.

Un segundo socorrista se adentró en el agua y entre los dos arrastraron al menor a la playa.

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NEW: Lifeguards save a young boy who was caught in large waves in Santa Cruz, California.



"The lifeguard just had a gorilla grip on that young man, held him from getting swept back out," said Scott Vander Dussen, who filmed the incident.



Heroes. pic.twitter.com/HunxnjOMfY — Collin Rugg (@CollinRugg) July 27, 2026

Trump recibirá en la Casa Blanca a joven que rescató a niño

El video del rescate se volvió viral y Eric Trump, hijo del presidente estadounidense, Donald Trump, describió la valentía del salvavidas como "lo mejor de Estados Unidos".

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Eric Trump pidió dar al rescatista "el mayor honor civil. Bien hecho".

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El presidente Trump retomó la publicación de su hijo y anunció que "vamos a invitar a este joven heroico y a su familia a la Casa Blanca, tal vez junto con el niño al que salvó, para otorgarle una alta distinción civil. ¡Es muy valiente, se lo merece!".

La madre de Ryder agradeció el apoyo a su hijo. "Estoy impresionada por el amor, la amabilidad, la gratitud y el respeto que le están demostrando", dijo. Señaló que su hijo simplemente estaba haciendo "lo que más ama".