Hermosillo. - La fuerte tormenta registrada la tarde y noche del lunes 27 de julio dejó múltiples afectaciones en distintos sectores de Hermosillo, con daños a infraestructura, vehículos varados, inundaciones y el rescate de un menor que fue arrastrado por la corriente de un arroyo en el sur de la ciudad.

Las rachas de viento, que alcanzaron hasta 81.3 kilómetros por hora (km/h) provocaron la ruptura de los cristales del hotel San Ángel y derribaron anuncios de una gasolinera, además de árboles, cables y postes en diferentes vialidades.

También se reportaron encharcamientos severos y decenas de automóviles quedaron varados en calles y canales pluviales. Un rayo impactó una palmera y provocó un incendio que fue atendido por los cuerpos de emergencia.

Lee también A la espera de obras para mitigar anegaciones

Uno de los hechos de mayor tensión ocurrió en la Invasión Peredas, al sur de Hermosillo, donde un niño fue arrastrado por la corriente de un arroyo.

De acuerdo con Francisco Matty Ortega, jefe del Departamento de Bomberos de Hermosillo, el incidente ocurrió mientras los cuerpos de emergencia atendían el reporte de un vehículo arrastrado por un canal cercano.

[Publicidad]

El menor fue rescatado por otros jóvenes que se encontraban en el lugar y posteriormente recibió auxilio de elementos de la Policía Municipal, quienes lo trasladaron para una valoración médica debido a los golpes sufridos durante el incidente.

Foto: Especial

El Ayuntamiento de Hermosillo informó que, hasta las 20:30 horas, se habían atendido 27 reportes relacionados con las lluvias: ocho por cables caídos, seis por condiciones inseguras de tránsito y vehículos varados, cinco por árboles con riesgo de caer o derribados, cuatro por cortocircuitos, dos por caída de postes, un incendio y un espectacular caído.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que Hermosillo concentró el mayor número de reportes en Sonora, con ocho cortocircuitos, nueve caídas de cables, ocho árboles derribados, un arroyo con crecimiento y cinco postes caídos.

[Publicidad]

A nivel estatal, las lluvias más intensas se registraron en Ures con 75 milímetros, Bacanora con 65, Huépac con 52 y San Javier con 50 milímetros.

Hasta el corte de las 21:00 horas, las autoridades estatales señalaron que no se tenían reportes de personas fallecidas ni lesionadas por las lluvias, tampoco de inundaciones en viviendas, derrumbes, cierres carreteros o refugios temporales activos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a evitar cruzar arroyos, canales o zonas inundadas, mantenerse informada por medios oficiales y reportar cualquier emergencia al 9-1-1.

[Publicidad]