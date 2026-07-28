Ante el incremento y desbordamiento del comercio informal en la Alameda Central, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (Secgob) dio a conocer que puso en marcha un operativo de supervisión y ordenamiento para garantizar el uso adecuado del espacio público, la movilidad peatonal y la seguridad de quienes transitan por esta zona emblemática de la capital.

En una tarjeta informativa, la dependencia indicó que estas acciones se mantendrán a través de recorridos y labores de vigilancia coordinadas por personal de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública (SPARVP).

“Como parte de esta estrategia, se implementaron líneas de contención integradas por Defensores del Espacio Público y elementos de la Policía Auxiliar, para mantener el orden y prevenir nuevos desbordamientos de comercio informal en la Alameda Central”, precisó.

Lee también ¿Ciclovía o pista de obstáculos? Así opera a tres meses de ser inaugurada en Tlalpan

Refuerzan operativo contra ambulantaje. Foto: Especial

Este lunes, el secretario de Gobierno de la CDMX, adelantó que se reorganizará y reforzará la estrategia contra el ambulantaje que se implementa en la zona.

“Sin lugar a dudas, es uno de los retos principales que tenemos, el tema de la Alameda y vamos a reforzar y a reorganizar el trabajo ahí”, dijo durante una conferencia de prensa junto a la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

[Publicidad]

Ayer, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que una semana después de que terminó el Mundial, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque, están llenas de puestos ambulantes en los que se venden alimentos e, incluso, todavía productos relacionados con la justa deportiva.

LL