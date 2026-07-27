Ante el aumento de comercio informal en la Alameda Central, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto adelantó que se reorganizará y reforzará la estrategia contra el ambulantaje que se implementa en la zona.

“Sin lugar a dudas, es uno de los retos principales que tenemos, el tema de la Alameda y vamos a reforzar y a reorganizar el trabajo ahí”, indicó.

Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que una semana después de que terminó el Mundial, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque, están llenas de puestos ambulantes en los que se venden alimentos e, incluso, todavía productos relacionados con la justa deportiva.

En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno aseguró que se ha disminuido a la mitad la cantidad de vendedores que había en esta zona del Centro Histórico, pues antes, entre semana había alrededor de 150; mientras que, en espacios como la Plaza de la Solidaridad, indicó, se logró reducir la cantidad de días que hacen su venta.

Lee también Diputada del PAN CDMX pide reforzar combate contra el despojo; exige atención más eficaz a las víctimas

Reforzarán operativo contra el ambulantaje en la Alameda Central; revisarán las acciones de reordenamiento. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Nada más se ponen los viernes en la tarde, sábado, domingo y el lunes se retiran. Ya no están todos los días”, precisó.

[Publicidad]

El secretario reconoció que los días que más se complican, son los fines de semana, cuando crece el número de ambulantes, sobre todo sobre avenida Juárez, del lado de la Alameda.

Asimismo, adelantó que este mismo lunes se tuvo una reunión en la Secretaría de Gobierno en la que se acordó que el próximo miércoles, con todas las cabezas de la Subsecretaría de Reordenamiento “vamos a repensar cómo estamos trabajando la zona de la Alameda”.

“Ya muchos colectivos de mujeres tienen ofrecimiento de espacios en locales en el Metro; ya tres colectivas aceptaron. Y hay otro grupo que todavía no, no acepta, pero sin lugar a dudas, es uno de los retos principales que tenemos, el tema de la Alameda y vamos a reforzar y a reorganizar el trabajo ahí”, afirmó.

[Publicidad]

dmrr