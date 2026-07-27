[Publicidad]
Ante el aumento de comercio informal en la Alameda Central, el secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto adelantó que se reorganizará y reforzará la estrategia contra el ambulantaje que se implementa en la zona.
“Sin lugar a dudas, es uno de los retos principales que tenemos, el tema de la Alameda y vamos a reforzar y a reorganizar el trabajo ahí”, indicó.
Este lunes, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que una semana después de que terminó el Mundial, la Alameda Central, la calle Ángela Peralta y las jardineras del Palacio de Bellas Artes que colindan con el parque, están llenas de puestos ambulantes en los que se venden alimentos e, incluso, todavía productos relacionados con la justa deportiva.
En conferencia de prensa, el secretario de Gobierno aseguró que se ha disminuido a la mitad la cantidad de vendedores que había en esta zona del Centro Histórico, pues antes, entre semana había alrededor de 150; mientras que, en espacios como la Plaza de la Solidaridad, indicó, se logró reducir la cantidad de días que hacen su venta.
Lee también Diputada del PAN CDMX pide reforzar combate contra el despojo; exige atención más eficaz a las víctimas
“Nada más se ponen los viernes en la tarde, sábado, domingo y el lunes se retiran. Ya no están todos los días”, precisó.
[Publicidad]
El secretario reconoció que los días que más se complican, son los fines de semana, cuando crece el número de ambulantes, sobre todo sobre avenida Juárez, del lado de la Alameda.
Asimismo, adelantó que este mismo lunes se tuvo una reunión en la Secretaría de Gobierno en la que se acordó que el próximo miércoles, con todas las cabezas de la Subsecretaría de Reordenamiento “vamos a repensar cómo estamos trabajando la zona de la Alameda”.
“Ya muchos colectivos de mujeres tienen ofrecimiento de espacios en locales en el Metro; ya tres colectivas aceptaron. Y hay otro grupo que todavía no, no acepta, pero sin lugar a dudas, es uno de los retos principales que tenemos, el tema de la Alameda y vamos a reforzar y a reorganizar el trabajo ahí”, afirmó.
[Publicidad]
¡Alista tu paraguas!; estas alcaldías tienen pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo
dmrr
[Publicidad]
Más información
Estados
Lunes del Cerro 2026 concluye en Oaxaca con fiesta multicolor; 56 delegaciones y 16 pueblos originarios cierran Guelaguetza
Estados
Encaran a Javier May en un vuelo; lo cuestionan por viajar en primera clase
Menú
México logra plata en la clasificatoria de la Copa del Mundo de Pastelería
Universal Deportes
México vence a Costa Rica y se acerca a la siguiente ronda del Premundial Sub-20
La Roja
¡Acechados! Asesinan a un sujeto en calles del Centro Histórico de la CDMX, hay dos heridos
Espectáculos
¿Ya se sabe quién será el primer eliminado de LCDLFMX4? Filtran supuesta lista del orden de eliminación
Espectáculos
Fallece el papá de conductora del programa Sale El Sol
Al día
¡Tómalo en cuenta! En 2027 comenzaran los trabajos de renovación de la Línea 3 del Metro