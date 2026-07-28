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La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno alertó sobre extorsiones a particulares realizadas mediante documentos apócrifos en los que se suplanta la identidad institucional de la dependencia, así como de su titular Raquel Buenrostro y del subsecretario de Buen Gobierno, Alejandro Encinas Nájera.
En un boletín, Anticorrupción informó que los documentos detectados para este esquema delictivo son completamente falsos y carecen de toda validez oficial, por lo que no corresponden a ningún procedimiento administrativo iniciado por la autoridad.
“Personas ajenas a la institución utilizan indebidamente nombres, cargos, logotipos y membretes gubernamentales para dar apariencia oficial a documentos falsos y hacer creer a particulares que existe una investigación o procedimiento en su contra”, detalló.
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Posteriormente, los presuntos extorsionadores solicitan dinero o cualquier otro beneficio económico a cambio de evitar supuestas consecuencias legales o administrativas.
Según señaló, este esquema delictivo incluye incluso la falsificación de la firma autógrafa de la titular de la dependencia, Raquel Buenrostro.
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“Esta Secretaría no autoriza ni reconoce solicitud alguna de pagos, depósitos, transferencias o alguna otra contraprestación para iniciar, suspender, agilizar o concluir procedimientos administrativos o de investigación. Cualquier requerimiento de esa naturaleza es ajeno a los procedimientos de esta dependencia y carece de sustento legal”, aclaró.
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Por ello, Buenrostro y Encinas se deslindaron del uso indebido de sus nombres y cargos para la realización de estos actos ilícitos, incluyendo cualquier intento de fraude o extorsión.
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En ese sentido, Anticorrupción y Buen Gobierno destacó que ya alista denuncias penales correspondientes para que se investigue la falsificación de documentos oficiales y firmas, así como la suplantación de identidad de funcionarios federales.
Y pidió a la ciudadanía no realizar pagos ni atender requerimientos sustentados en documentos de esta índole, así como a verificar cualquier comunicación atribuida a la Secretaría a través de sus canales oficiales.
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em/apr
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