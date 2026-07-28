La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que su gobierno podría evaluar la presentación de una demanda en caso de que los lanzamientos de SpaceX ocasionen daños ambientales en territorio nacional por la caída de residuos, aunque subrayó que, por ahora, la estrategia ha sido privilegiar la coordinación con Estados Unidos.

Durante su conferencia de prensa, la Mandataria federal explicó que el primer paso ha sido fortalecer la comunicación entre ambos gobiernos para conocer con anticipación los lanzamientos de la empresa del empresario Elon Musk y establecer reglas que eviten afectaciones en México.

“Primero por la comunicación más que la demanda, en buscar a través de Relaciones Exteriores del gobierno de México y Estados Unidos para que se pueda informar cuándo va a hacer (el lanzamiento) y también poner ciertas reglas. Es decir, no pueden estar los residuos de estos lanzamientos cayendo en el territorio nacional”, señaló.

Lee también Gobierno abre consulta pública para proteger derechos de las audiencias

Añadió que el mecanismo de coordinación ha funcionado hasta ahora, aunque dejó abierta la posibilidad de emprender acciones legales si la situación lo amerita.

“Si llegara a requerirse una demanda, pues ya lo evaluaríamos. Pero por lo pronto se ha optado por la coordinación”, sostuvo.

[Publicidad]

Hay coordinación permanente para atender eventualidades: José Merino

Previamente, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, José Antonio Peña Merino, explicó que la plataforma de lanzamiento de SpaceX opera desde 2014 cerca de la frontera con Tamaulipas, en territorio estadounidense, y que existe una coordinación permanente entre diversas dependencias mexicanas para atender cualquier eventualidad derivada de los despegues.

Detalló que en este trabajo participan la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia Federal de Aviación Civil, la Secretaría de Marina y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Lee también Empresa que aplicó examen en UNAM tiene docenas de contratos millonarios; INE y Judicatura, entre sus clientes

[Publicidad]

¿Cayeron residuos de Space X en México?

Peña Merino indicó que uno de los principales objetivos es contar con un protocolo de notificación previo a cada lanzamiento para alertar a las embarcaciones y dar seguimiento a la posible caída de componentes del cohete, conocidos como boosters o propulsores.

Precisó que en el lanzamiento realizado la semana pasada no se registró la caída de residuos en territorio ni en aguas mexicanas.

Asimismo, señaló que el gobierno federal mantendrá el mismo esquema de coordinación binacional y continuará con la evaluación de riesgos ambientales, una tarea que, dijo, ha realizado la Profepa desde el inicio de las operaciones de la empresa aeroespacial en la zona fronteriza.

[Publicidad]

apr