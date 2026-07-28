Claudia Sheinbaum Pardo encabeza este martes 28 de julio La Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional, para informar sobre los acontecimientos más importantes de México y los temas internacionales que lo involucran.

Sigue aquí el minuto a minuto de la conferencia matutina y mantente informado.

Nación 09:32 AM Finaliza la “Mañanera del Pueblo” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes.

Nación 09:28 AM Sheinbaum anuncia nuevo decreto para garantizar transparencia, en donde quede establecido que no se puede resguardar información a criterio de la autoridad, a menos que exista un proceso judicial.

“Todo el gobierno debe ser transparente”, expresa. La Presidenta señala que será presentado el jueves en La Mañanera del Pueblo con Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.



Nación 09:22 AM Sheinbaum Pardo subraya que “no tiene nada de político” la investigación que realiza la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, a quien le imputan delitos de contrabando de combustibles.

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Nación 09:11 AM La Presidenta anuncia que el gobierno federal alista un nuevo envío de apoyo humanitario a la isla de Cuba y a Venezuela.

Nación 09:09 AM Sheinbaum detalla que se amplió la comisión para evaluar la implementación del fracking no tradicional en México, lo que ha retrasado la presentación de los resultados en la conferencia matutina. De acuerdo con la Mandataria federal, la próxima semana podrían presentarse las conclusiones del grupo interdisciplinario.

Nación 08:59 AM La Mandataria federal retoma el comunicado publicado por la Secretaría de Economía, en donde se informó que el fallo del arbitraje internacional entre México y Vulcan Materials Company dio la mayor parte de la razón al gobierno mexicano.

Nación 08:44 AM José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, descarta que la empresa aeroespacial de Elon Musk, Space X, haya dejado residuos en aguas mexicanas en su último lanzamiento de cohete, realizado la semana pasada. Señala que hay un protocolo de notificación cuando hay lanzamientos para la identificación del propulsor del cohete. Además, asegura que Profepa ha hecho evaluación de riesgos ambientales.

Nación 08:39 AM “No tiene nada que ver con censura”: Sheinbaum defiende que las audiencias tienen el derecho de exigir a medios de comunicación aclarar cuando se publiquen mentiras y ofrecer derecho de réplica.



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Nación 08:36 AM Sheinbaum aclara que todavía no hay nada redactado sobre la propuesta del gobierno federal para regular la IA y el uso de redes sociales en jóvenes. Según la Presidenta, se decidirá con base en el debate con especialistas y ciudadanos.

Nación 08:28 AM Sheinbaum señala que hay una “responsabilidad compartida” entre el gobierno federal y ganaderos para evitar la propagación de la plaga del gusano barrenador.

Nación 08:11 AM La Mandataria federal reitera que le corresponde a la UNAM resolver las presuntas irregularidades presentadas en el examen de admisión a licenciatura que se realizó en línea, ante las protestas de aspirantes rechazados, quienes han exigido aplicar la prueba de manera presencial. “Tienen que ver cómo se cometió este fraude”, menciona.



Nación 08:09 AM “En México gobierna el pueblo”: Sheinbaum rechaza opinar sobre las críticas del asesor de Donald Trump, Stephen Miller, quien afirmó que los cárteles impiden que funcione el sistema político mexicano. “Estados Unidos tiene que mirarse a sí mismo, particularmente en el tema del consumo de drogas y de la distribución y lavado de dinero en Estados Unidos, relacionado con el narcotráfico. Ellos tienen una parte muy importante ahí”, expresa.



Nación 08:06 AM Van por sancionar a medios que “incumplan” Luisa María Alcalde detalla que el procedimiento de atención de quejas para proteger a las audiencias implica que una Defensoría pida informes a los medios de comunicación para detectar si existe vulneración a las derechos; en caso de ser así, se emitirá una recomendación al medio.

Si no se atiende la recomendación, se tendrá que acudir a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones para que intervenga en el asunto.

Como última instancia, se impondrán sanciones y multas económicas para medios que incumplan.



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Nación 07:54 AM “No tiene nada que ver con un tema político, es un tema criminal. Es un tema de una persona que, presuntamente, de acuerdo con todas las pruebas, cometió grandes delitos por contrabandear combustible”, reitera Sheinbaum sobre el caso Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California. Por ello, rechaza el pronunciamiento del Grupo IDEA, conformado por 25 expresidentes hispanoamericanos, entre ellos Vicente Fox, Felipe Calderón, José María Aznar y Álvaro Uribe, en donde se acusó una supuesta “venganza política” del gobierno de México.

Nación 07:49 AM La Presidenta menciona que el objetivo del registro de líneas es disminuir al máximo los delitos que se cometen vía telefónica. “El gobierno no guarda los registros, lo guardan las empresas de telefonía”, explica.



Nación 07:47 AM José Merino reporta que, al momento, hay 68 millones de líneas telefónicas vinculadas como parte del registro obligatorio. “Se tomó la decisión de mantener el registro durante los meses subsecuentes a partir del último dígito telefónico”, señala.



Nación 07:37 AM La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde Luján, explica que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones emitió el pasado viernes los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, los cuales están en proceso de consulta pública. De acuerdo con Alcalde Luján, habrá 20 días de consulta entre el 27 de julio y el 21 de agosto.

Nación 07:30 AM Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se encuentra con la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde Luján y José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

Sigue aquí la transmisión en vivo:

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