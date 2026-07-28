Un ejemplar de pitón birmana (Python molurus bivittatus) exhibida en el Circo de Brasil instalado en Fresnillo, Zacatecas, fue asegurada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tras una denuncia ciudadana.

De acuerdo con la autoridad ambiental a cargo de Mariana Boy Tamborrell, la serpiente de 38 kilogramos y 3.88 metros presentaba sus escamas lastimadas, una ligera deshidratación y una muda retenida, es decir, su piel vieja no se quitó de forma correcta.

Se estima que el ejemplar tiene alrededor de 15 años y luego de ser asegurada de manera precautoria el pasado 17 de julio, fue llevada a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) ubicado en el municipio de Fresnillo y donde se espera que esté bajo resguardo, evaluación médica y reciba atención mientras se resuelve el procedimiento administrativo.

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Profepa asegura pitón que era exhibida en un circo de Zacatecas (28/07/2026). Foto: Especial

La Profepa compartió que durante la inspección en el circo, el responsable del ejemplar no acreditó la legal procedencia del ejemplar, por lo que también se inició el procedimiento administrativo correspondiente ya que sólo se presentaron dos notas de compra como documentación en las que una de ellas carecía del nombre del comprador y la otra no correspondía a la pitón en exhibición.

"La Procuraduría inició el procedimiento jurídico correspondiente en contra del responsable del circo por no contar con la documentación que acredite la legal posesión del ejemplar y faltas al trato digno del ejemplar, lo anterior conforme a la legislación vigente en materia de vida silvestre", aseguró la autoridad ambiental.

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En las acciones participó personal de la Profepa, así como el Departamento de Sanidad del Ayuntamiento de Fresnillo y la Policía Municipal. Asimismo, la Procuraduría añadió que como parte del seguimiento al caso, se instaló un Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, con el propósito de mejorar la coordinación entre autoridades y ciudadanía para prevenir delitos ambientales en el municipio.

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De acuerdo con información del Gobierno de México, la pitón birmana es un depredador nocturno que pese a vivir en la tierra o en lo árboles, depende de los cuerpos de agua y representa una amenaza para las especies nativas de anfibios, aves, lagartos, serpientes y murciélagos, así como para las personas, especialmente los niños pequeños, y animales de compañía.

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Dentro de la categoría de riesgo, dicha especie está en un riesgo "muy alto" y a nivel mundial, se han reportado ataques en cerdos, cabras, caimanes e incluso a los dueños de los ejemplares.

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