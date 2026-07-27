La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que México no acepta lecciones de quienes traicionaron la democracia, luego de que el Grupo IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas), integrado por 25 exjefes de Estado y de gobierno, denunció que el proceso judicial contra el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel constituye un caso de "criminalización política" y alertó por el deterioro del Estado de derecho en México.

A través de un comunicado, Montiel Reyes afirmó que la postura del Grupo IDEA no es una defensa desinteresada del Estado de Derecho, sino un intento de trasladar a los medios y a la presión internacional un asunto que corresponde a las autoridades y a los tribunales mexicanos.

En ese sentido, acusó que “quienes hoy se autoproclaman guardianes de la democracia carecen de autoridad moral para darle lecciones al pueblo de México” y aseguró que entre los firmantes se encuentran antiguos gobernantes cuyas administraciones estuvieron marcadas por la represión social, la intervención electoral, el espionaje contra opositores, la militarización y graves violaciones a los derechos humanos.

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"No pueden presentarse ahora como un tribunal moral quienes nunca aplicaron esos principios con la misma firmeza cuando ejercieron el poder", dijo.

"La autodeterminación no admite tutelas ni certificados de democracia expedidos desde el extranjero", agregó.

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Adicionalmente, la morenista subrayó que los integrantes del Grupo IDEA tienen derecho a expresar sus opiniones, “pero lo que no tienen es autoridad moral para querer sustituir a los tribunales mexicanos, condicionar el desarrollo de una investigación o presentarse como una instancia supranacional capaz de decidir quién puede ser investigado en nuestro país".

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Puntualizó que México es una nación libre, soberana e independiente, que no acepta presiones extranjeras sobre asuntos que deben resolverse conforme a sus leyes, “pues no se admiten condenas anticipadas desde el poder, pero tampoco absoluciones anticipadas expedidas entre amigos, correligionarios”.

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"El comunicado del Grupo IDEA sólo es la solidaridad entre las antiguas élites que pretenden presionar políticamente a las instituciones mexicanas, pero México ya cambió", manifestó.

“Ni persecución ni privilegios, ni tutelas extranjeras ni absoluciones entre amigos. soberanía popular, autodeterminación, debido proceso y justicia para todas y todos”, añadió.

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Con respecto al caso Ruffo Appel, Montiel Reyes aseveró que se ha actuado dentro del marco de la ley, porque el acusado contó con defensa, compareció ante una autoridad judicial, participó en una audiencia prolongada y ha podido promover medios de impugnación.

Enfatizó que la causa no surgió de una consigna política, sino de una investigación de alrededor de un año relacionada con operaciones aduanales, financieras y empresariales, así como con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible en 129 carrotanques.

En ese tenor, indicó que lo que buscan los aliados de Ruffo Appel es desviar la atención de los hechos investigados y disputar en los medios lo que corresponde resolver ante los tribunales.

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"Pretenden convertir la presunción de inocencia en impunidad, la condición de opositor en fuero y la cercanía partidista en protección", expresó.

Además, precisó que la Fiscalía está obligada a probar sus acusaciones; la defensa tiene derecho a controvertirlas, y los tribunales deben resolver con independencia, con base en la Constitución, las pruebas y la ley.

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