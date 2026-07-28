Si alguien esperaba encontrar rivalidad entre Belinda y Danna detrás del escenario, Alejandro Gou asegura que la realidad es completamente distinta. El productor reveló que ambas aceptaron ajustar sus honorarios para poder participar en “Mentiras”, ya que entendieron que un montaje teatral no puede pagar lo mismo que un concierto.

Según Gou, las dos quisieron estar en el proyecto por el gusto de compartir escenario y hacer posible un encuentro que durante años parecía solo un sueño. Eso sí, el drama no está entre las artistas, sino entre sus seguidores.

Gou confesó que Belinda y Danna son "divinas" y que no existe ningún conflicto entre ellas, pero reconoció que quienes sí mantienen viva la rivalidad son sus fandoms, que no han dejado de enfrentarse en redes sociales desde que se anunció el proyecto. Al parecer, las cantantes ya hicieron las paces desde hace tiempo, ahora solo falta que sus fans estén enterados.

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A Yanet García no le obsesiona ganar “La Casa de los Famosos México”

Antes de entrar al reality, la conductora comentó que su principal objetivo era disfrutar la experiencia y dejar que las cosas sucedieran de manera natural. “Yo quiero vivir la experiencia y disfrutarlo al máximo y dejar que las cosas fluyan”.

Sin embargo, durante la prueba del líder de la semana logró convertirse en semifinalista, demostrando que también está dispuesta a competir cuando se presenta la oportunidad.

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La llamada “Chica del clima” también ha dejado ver su sentido del humor cuando Aldo Rendón dijo: “Ay, Diosito, si no soy digno de aquí, sácame de aquí”, a lo que Yanet respondió entre risas: “Ya estás nominada, wey”, provocando las carcajadas de sus compañeros.

Hasta ahora la conductora se ha mantenido al margen de conflictos y las tensiones que comienzan a surgir entre los habitantes del reality.

La conductora forma parte de la cuarta temporada del reality. Foto: Instagram.

A Violeta Isfel el hate no le quita el sueño.

La actriz asistió al estreno de “La Casa de los Famosos México” y compartió un video donde aparece haciendo un divertido "paso de robot", siguiendo el código de vestimenta de la fiesta: Life in Plastic Fantasy. Pero, como suele ocurrir, los comentarios no tardaron en dividirse entre quienes aplaudieron su actitud y quienes aprovecharon para burlarse de ella.

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Violeta decidió responder prácticamente a todos. A quienes la compararon con Aleks Syntek les recordó que solo estaba siguiendo la temática del evento; cuando le preguntaron por qué siempre recibe tantas críticas, contestó con un sencillo: "No lo sé". Y a quien le sugirió ponerse bótox le respondió con un rotundo "Nunca". Incluso, cuando un fan pidió verla dentro de “La Casa de los Famosos”, confesó que solo de pensarlo le daba ansiedad. Porque si algo dejó claro la actriz es que prefiere contestar con humor, antes que engancharse con los haters.

La actriz Violeta Isfel. Foto: Instagram oficial.

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