“Triste y sacada de onda” se describió Rocío Banquells al enterarse que un día antes de firmar el contrato para cerrar su inclusión en elenco de la telenovela “Todavía te amaré”, producción de Carlos Bardasano, quedaba fuera del proyecto.

Con contrato en mano, pues ya se lo habían mandado y 60 capítulos en su poder, para que fuera estudiando la historia, a la actriz y cantante le dijeron que simplemente “ya no iba”, y aunque ya se “arregló” con Bardasano, la Banquells pidió que los productores no le hagan eso al talento, pues regularmente se rechazan otras ofertas laborales por respetar los acuerdos hechos con anterioridad.

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Se avecina tempestad entre Gala Montes y Brigitte Bozzo

Gala Montes y Brigitte Bozzo podrían tener encontronazo en la “Fiesta de los Famosos” en medio de la polémica que ha puesto fin a la amistad que construyeron durante la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”. La disputa entre las amigas surgió después de que Gala criticara los comentarios de Lau Styling, exestilista de Flor Vigna, quien fue despedida tras la controversia por declaraciones sobre los mexicanos.

En respuesta, Brigitte salió en defensa de la estilista al asegurar que siempre fue una profesional en su trabajo. A través de un video, Gala cuestionó la postura de Brigitte y lanzó: “¿Y desde cuándo eres tan venezolana? O sea, es que tú eres venezolana cuando te conviene y cuando te conviene eres mexicana”.

Por su parte, Brigitte respondió acusando a Gala de actuar con doble discurso: “Estás enojada porque estoy visibilizando algo de lo que nadie se había dado cuenta. Y es que cuando Lau estaba bien, tú eras su amiga y la apoyabas sobre todas las cosas. Ahorita que está en la verg4, tú eres de que: ‘No, yo no trabajo con ella’”.

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Ahora, el posible reencuentro de ambas examigas que coincidieron la “Fiesta de los Famosos” ha despertado la expectativa entre los seguidores del reality.

Gala Montes y Briggitte Bozzo mostraron gran unión durante su participación en "La casa de los famosos". Fotos: YouTube y Especial

Peso Pluma aguanta vara tras derrota de Toluca ante Cruz Azul

El cantante terminó viviendo uno de los momentos más curiosos del torneo Campeón de Campeones entre Toluca y Cruz Azul. El cantante fue captado en un palco con la playera escarlata de Angulo, por lo que, tras la victoria celeste, varios aficionados de La Máquina comenzaron a hacerle bromas. Lejos de molestarse, respondió entre risas, compartió un trago de su cerveza con uno de ellos y hasta reconoció que el tercer gol de Cruz Azul había sido un auténtico golazo.

El video rápidamente se volvió viral y abrió otro debate entre los aficionados, pues muchos recordaron que Hassan nunca ha ocultado su simpatía por el Atlas, así que no faltaron quienes preguntaron: ¿qué hacía apoyando al Toluca?

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Aun así, la mayoría destacó su actitud relajada con comentarios como "así se disfruta el futbol" y "qué buena onda que aguantó la carrilla". Porque al final, más que cambiar de equipo, Peso Pluma terminó ganándose a varios por saber perder y por soltar la cerveza.

Peso Pluma

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