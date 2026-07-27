Lege Cap Ferret, Fra.— Un incendio forestal descontrolado en el suroeste de Francia obligó ayer a desalojar a 55 mil personas, lo que elevó a 220 mil el número total de personas que han tenido que abandonar sus hogares sólo en una región, mientras las llamas avanzan en la zona vinícola y se acercan a la ciudad de Burdeos.

En la vecina España, las autoridades revisaban sus propias órdenes de desalojo en la costa este del país.

Los vientos cambiantes con ráfagas y las condiciones áridas complicaban el gran esfuerzo por limitar la propagación del enorme incendio que arde fuera de control desde mediados de semana en la región de Gironda, donde se encuentra Burdeos. Las autoridades emitieron durante la noche órdenes de desalojo para cinco localidades más ubicadas al suroeste de la histórica ciudad.

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“La situación sigue siendo muy desfavorable”, declaró el ministro del Interior francés, Laurent Nunez, tras lo que describió como “otra noche difícil” para los equipos de bomberos que luchan día y noche contra el incendio que ha quemado una zona cuatro veces el tamaño de París. El número de bomberos movilizados ha aumentado a 2 mil 500, respaldados por 18 aviones y helicópteros, incluidos de otras naciones europeas, dijo Nunez.

Aunque el fuego se acerca a Burdeos, no se han emitido aún órdenes de desalojo por el momento.

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En España, los incendios forestales ardían fuera de control cerca de Madrid. Se emitieron órdenes de desalojo en la región de Valencia. Un hombre murió en un incendio forestal en Manises, un suburbio de la ciudad de Valencia que ardió fuera de control durante cuatro horas el sábado, indicó el gobierno local, marcando la primera muerte registrada en España en los últimos incendios.

Un total de 76 mil personas han sido desalojadas en España, mientras que otras 30 mil han sido confinadas en sus hogares, según las cifras actualizadas ayer.

Uno de los incendios en Ávila, en el noroeste de Madrid, afectó cerca de 50 mil hectáreas. Este es el “mayor incendio forestal de la historia reciente” de España, afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. Mientras, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, advirtió que quedan “horas complejas” por delante. Agencias

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