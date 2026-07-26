París. Un total de 75 bomberos han resultado heridos hasta la fecha durante las labores de extinción del fuego en Gironda (suroeste) y 240 casas quedaron destruidas según el último balance facilitado por la Prefectura (delegación del Gobierno) de la zona.

El de Gironda, que se originó el miércoles en la turística bahía de Arcachón, es el foco de llamas más grave registrado en Francia, país que está viviendo este verano una situación de récord histórico de incendios forestales.

Este fuego acumula 42 mil hectáreas quemadas y ha obligado a realizar 220 mil desalojos.

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Descartan retorno de personas evacuadas a corto plazo

Las autoridades han descartado un retorno en el corto plazo.

"No habrá retorno posible en las entidades territoriales evacuadas, incluso si el fuego pasa de largo, hasta que el fuego no esté perimetrado", señaló la prefecta (delegada del Gobierno) de la Gironda, Sophie Brocas, en una comparecencia de prensa.

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También hizo notar que a partir del martes se prevé un aumento notable de las temperaturas, hasta los 38 y 40 grados, lo que no será "favorecedor".

En su punto más oriental, el incendio se encuentra a una quincena de kilómetros de Burdeos, aunque el alcalde de la ciudad, Thomas Cazenave, aseguró que el desalojo de la ciudad no está por el momento contemplado.

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En la zona trabajan 2 mil 500 bomberos, mil 500 militares y mil 200 policías y gendarmes.

También hay 18 aeronaves de lucha contra los incendios, a los que se les ha unido por segundo día el avión A400M, de transporte militar pero especialmente adaptado para apoyar las tareas contra el fuego.

En cuanto al resto de incendios, en el vecino departamento de Las Landas sigue la lucha contra el fuego de la zona de Biscarrosse, aunque las llamas están más contenidas y no han superado las 3 mil 600 hectáreas.

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Han sido desalojadas unas 36 mil personas, pero anoche 3 mil pudieron regresar a sus casas en zonas acotadas.

España también lucha contra el fuego

Residentes tratan de apagar las llamas de un incendio cerca de San Martin de Valdeiglesias, al oeste de Madrid. FOTO: CESAR MANSO. AFP

Las autoridades españolas también luchan a contrarreloj para combatir las llamas.

El incendio forestal en la provincia española de Ávila, que obligó a desalojar a decenas de miles de personas, es el "mayor en la historia reciente del país", afirmó la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen. El fuego ha quemado 50 mil hectáreas.

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La ministra detalló dijo que el total de hectáreas afectadas por los incendios en Ávila, Madrid y Toledo es de 70 mil hectáreas, si bien no precisó si se refería a terreno efectivamente arrasado.

Las autoridades en España veían signos "positivos" en la lucha contra los incendios, si bien advirtieron que quedan "horas complejas" para controlar los fuegos que han obligado al desalojo de 75 mil personas.

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