El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, advirtió que el incremento de la cartera vencida en créditos hipotecarios y de consumo, así como el creciente retiro de recursos de las Afores por desempleo, es una situación que está comprometiendo el patrimonio y las futuras pensiones de millones de trabajadores.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, acompañado por los especialistas Mario Di Costanzo y Miguel Ángel Sulub, el legislador priista recalcó que la falta de empleo es una de las causas que ha orillado a que las y los jefes de familia dejen de pagar sus créditos bancarios e incluso recurran a sus fondos de ahorro para el retiro.

Sobre el retiro de recursos de las Afores, Rubén Moreira advirtió que “la gente tiene la necesidad de darle de comer a su familia, comprar una medicina, porque ahora el IMSS y nada es lo mismo, y por eso saca su dinerito, lo cual al final tiene consecuencias” y denunció que el gobierno "no informa con claridad a la población sobre lo que implica retirar esos recursos para enfrentar emergencias económicas".

Lee también Ruffo Appel, un preso político de la 4T, insiste Jorge Romero; acusa a Morena de blindar a los criminales “dentro de sus filas”

El coordinador parlamentario consideró que la situación económica a la que han llevado dicha realidad, ha provocado que muchas familias recurran a los llamados fintech, bancos sin sucursales de los que manifestó desconfianza.

Cuestionó el trabajo de la Condusef ante estas opciones bancarias, luego de que Mario Di Costanzo señalara que estos bancos de aplicación llegan a cobrar hasta el 100 por ciento de interés y 200 por ciento de costo anual total. Además, consideró un riesgo la posibilidad de páginas falsas, como sucede ahora con algunas que replican las de las secretarías de Estado.

[Publicidad]

Por su parte, el economista Mario Di Costanzo precisó que entre enero y junio de este año un millón 43 mil trabajadores recurrieron al retiro parcial de recursos de su Afore por desempleo. Alertó además que el problema puede agravarse debido a la situación financiera del Infonavit, cuya cartera vencida alcanzó 410 mil millones de pesos al primer trimestre de 2026, prácticamente el doble de la registrada por el sistema bancario en créditos hipotecarios.

Lee también Detienen en Guerrero a Reynier “Palma”, presunto miembro del CJNG; autoridades lo ligan al homicidio de un taxista en Acapulco

Asimismo, explicó que la cartera vencida de créditos hipotecarios asciende a 50 mil millones de pesos, principalmente en vivienda social, mientras que la cartera vencida de créditos de consumo alcanzó 64 mil millones de pesos. En conjunto, dijo, la cartera vencida supera los 110 mil millones de pesos.

[Publicidad]

En su oportunidad, Miguel Sulub añadió que el retiro de recursos de las Afores no sólo reduce el ahorro para el retiro, sino que afecta directamente las semanas de cotización requeridas para obtener una pensión.

Rubén Moreira, Mario Di Costanzo y Miguel Sulub coincidieron en que "estamos frente a una verdadera bomba de tiempo con alto riesgo para la estabilidad financiera de millones de familias mexicanas, por el incremento de la morosidad, el retiro anticipado de recursos para enfrentar el desempleo y el uso de los ahorros pensionarios para financiar al gobierno".

em