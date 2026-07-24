La actividad económica de México aumentó 1.1% en mayo en comparación con el mismo mes del año pasado, impulsada principalmente por un avance en los sectores primario y terciario, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El organismo detalló que, en cifras originales, el incremento anual del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) se explicó gracias al avance de 7.6% en las actividades primarias y de 1.7% en las terciarias; y pese al retroceso de 0.7% en las secundarias.

Dentro de las actividades primarias, la agricultura subió 8.7%, mientras que la cría y explotación de animales repuntó 5%.

En las secundarias, la minería se disparó 3.9%; sin embargo, la manufactura retrocedió 1.5%; la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica se contrajo 0.9% y la construcción cayó 0.3%.

En las actividades terciarias, el comercio al por mayor repuntó 8.8% y el comercio al por menor avanzó 0.6% respecto al mes anterior.

También avanzaron los servicios de salud y de asistencia social (2.9%), al igual que los servicios financieros y de seguros (2.6%), mientras que los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos y servicios de remediación retrocedieron 2.1%.

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Asimismo, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas se contrajo 1.9%.

En cifras desestacionalizadas —que eliminan efectos de calendario y coyunturales—, el IGAE se elevó 2% en mayo frente a abril de este año.

El dato del quinto mes del año coincide con el avance anual de 2.3% reportado para abril de 2026, debido al avance en el sector primario (4.4%), del secundario (2.3%) y del terciario (2.2%).

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El IGAE es un indicador preliminar que muestra la tendencia de la economía en el corto plazo.

De acuerdo con analistas, México ha evitado una recesión técnica tras no verse tan afectado por los aranceles que aplicó Estados Unidos, aunque la economía mantuvo un desempeño débil durante 2025.

El crecimiento económico de 0.5% durante 2025 continuó la desaceleración progresiva de los últimos años: 1.5% en 2024, 3.2% en 2023, 3.9% en 2022 y 6.1% en 2021, según las cifras actualizadas del Inegi.

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