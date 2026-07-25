Francia movilizará mil 500 militares a para luchar contra los incendios que arrasan el suroeste del país, anunció el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés.

Tendrán como misión "apoyar la evacuación de las poblaciones que residen en las zonas amenazadas por los incendios", informó el ministerio en un comunicado.

"También contribuirán a proteger las viviendas que hayan quedado sin vigilancia", abundó. Hasta ahora, mil militares estaban movilizados para el combate de las llamas.

Con el objetivo de facilitar los trabajos de los servicios de emergencia, a organización del Tour de Francia anunció que la última etapa, programada el domingo con llegada a París, será más corta, en el contexto de los graves incendios que sufre el país.

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En cuanto al apoyo directo a la población, el servicio de sanidad de las fuerzas armadas se ha movilizado con 11 equipos médicos. Los militares colaborarán también en las soluciones de alojamiento para los evacuados (entrega de camas plegables de campaña, distribución de agua, etc.) y de transporte, con 23 autobuses movilizados.

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En el plano aeronáutico, las Fuerzas Armadas suman medios como el dron Reaper para realizar misiones de vigilancia, el avión A330 MRTT con equipamiento de evacuación médica, o un helicóptero NH-90 capaz de realizar misiones de búsqueda y rescate.

Además de eso, un avión de transporte militar adaptable A400M, preparado como cisterna/bombardero de agua, fue desplegado ya en la base aérea de Istres.

Aunque su entrada en acción no estaba prevista hasta dentro de unos días, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, tomó este sábado la decisión de adelantar su puesta en uso.

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Tendrá capacidad para lanzar veinte toneladas de producto retardante para frenar el avance de los incendios y será complementario con las misiones realizadas por los aviones de la protección civil.

Lecornu describió los fuegos como “sin precedentes” y dijo que el de Gironda había cobrado tal intensidad el viernes que estaba generando sus propios vientos.

“Nuestra prioridad es clara: proteger vidas humanas”, escribió en X, añadiendo que las órdenes de evacuación “deben respetarse sin demora”.

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En total, en lo que va de temporada han ardido en Francia al menos 98 mil hectáreas, un "récord histórico", según indicó este sábado el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez.

El foco más preocupante es el que de Gironda (suroeste), originado el miércoles en la zona de la turística bahía de Arcachón, y que se encuentra a una veintena de kilómetros de la ciudad de Burdeos.

Ese fuego ya ha arrasado 32 mil 700 hectáreas y ha obligado a desalojar a 167 mil personas, incluidas zonas del área metropolitana de Burdeos.

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Al menos 140 viviendas han sido destruidas por el fuego en el sur del país.

Fuego también impacta a España

La Guardia Civil española difundió videos de los incendios que afectan la zona residencial de Robledo De Chavela, 60 kms al oeste de Madrid. FOTO: AFP

En España, dos grandes incendios avanzan descontrolados y han obligado a la evacuación de 59 mil 488 personas y al confinamiento de otras 29 mil 132 de numerosos municipios de las provincias limítrofes de Madrid y Ávila

Hasta el momento, el fuego ha arruinado entre 13 mil y 15 mil hectáreas en Ávila y cerca de 10 mil en Madrid, según datos provisionales de Interior, si bien las autoridades regionales madrileñas elevan el terreno quemado a 12 mil hectáreas.

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Numerosas carreteras tuvieron que ser cortadas a causa de los siniestros, que avanzan favorecidos por un viento fuerte y cambiante y un relieve abrupto y muy arbolado.

El gobierno de España, que asumió el mando único de esta emergencia nacional, desplegó mil 201 militares con 400 medios terrestres; más de 1.300 miembros de las fuerzas de seguridad con 60 vehículos, 110 de Protección Civil y más de 20 aeronaves.

A ello se añaden los equipos propios de las dos regiones afectadas (Madrid y Castilla y León), la ayuda de otras administraciones regionales, dos aviones desplegados desde Grecia, otros dos desde Italia y dos más ofrecidos por Turquía, además de un destacamento militar portugués.

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la "prioridad" en los incendios es "salvaguardar vidas", y expresó que la situación es "compleja", tras visitar este sábado el centro de emergencias en una de la zonas afectadas en Madrid.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, afirmó que la "prioridad" en los incendios es "salvaguardar vidas", y expresó que la situación es "compleja", tras visitar el centro de emergencias en una de la zonas afectadas en Madrid.

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