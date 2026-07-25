Las trajineras son uno de los principales atractivos Ciudad de México y, desde hace varios años, también las hay en Riviera Maya. Pero no es lo mismo navegar por los canales de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, que vivir la experiencia en Xoximilco dentro del parque Xcaret en Riviera Maya.

Cada uno ofrece diferentes amenidades. En Destinos te contamos cuál es su costo y qué incluyen.

¿Cuánto cuesta el recorrido en trajinera en Xochimilco en CDMX?

Construidos desde la época prehispánica, los canales de Xochimilco en CDMX sirvieron como un medio de transporte. Hoy en día, atraen a visitantes locales y extranjeros no solo por sus recorridos tradicionales, también por sus chinampas en donde se organizan experiencias gastronómicas y cine nocturno o se ofrecen como sitios embrujados. Igualmente hay paseos para ver el amanecer a bordo de una trajinera (con desayuno incluido) o de un kayak.

Y aquí viene la principal diferencia de sus trajineras con las de Riviera Maya: el acceso no se cobra por persona, sino por grupos de entre 15 a 20 personas conforme lo establezca la embarcación, si se trata de un recorrido tradicional durante el día.

De acuerdo con información de la Alcaldía de Xochimilco, la tarifa oficial es de $750 por hora; sin embargo, ese precio solo incluye la renta y el recorrido por los canales.

Hay embarcaderos que ofrecen servicios adicionales como:

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Música: mariachis, marimba y norteños

Antojitos mexicanos

Bebidas: cerveza, pulque, micheladas y refrescos

Tours para ver el amanecer, por los jardines flotantes, a la laguna de Caltongo, el Museo del Ajolote, la Isla de las Muñecas, entre otros

Estos complementos tienen un costo extra, por lo que el precio de la experiencia puede elevarse entre $1,500 y $3,750. La buena noticia es que se sigue pagando por grupo.

Horario: todos los días 08:00 a 19:00 horas (varían en cada embarcadero)

Dirección: San Jerónimo, Xochimilco, Ciudad de México

Las trajineras en Xochimilco son el principal atractivo al sur de la CDMX. Foto: Gobierno de la Ciudad de México

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¿Cuánto cuesta el recorrido en las trajineras de Xoximilco de Xcaret?

A diferencia de CDMX, Xoximilco es una atracción turística del parque Xcaret. Bajo la luz de las estrellas, este lugar ofrece un festejo flotante que combina tradición, música, sabor y diversión.

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La experiencia inicia con una kermés y continúa a bordo de trajineras con capacidad máxima de 20 personas, donde es posible disfrutar:

Barra libre con tequila, ron, vodka, cerveza, refrescos y aguas frescas

Degustación de platillos mexicanos (dos servicios y postre)

Animador/guía para actividades durante el recorrido

Música en vivo como mariachi, norteño, ranchero, jarana y marimba

El recorrido tiene una duración aproximada de 3 horas y también incluye un espectáculo de baile con luchadores y una fiesta para cerrar con broche de oro.

El acceso se cobra por persona y es de $2,201 pesos. Ese precio depende de la temporada, de las promociones existentes, si se adquiere en paquete con otros parques de Grupo Xcaret e incluso el momento en que se compran los boletos.

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Horario: lunes a sábado con inicio de registro a las 19:00 horas y último embarque a las 20:30 horas

Ubicación: Carretera Chetumal - Puerto Juárez km 282 Int. B Colonia Rancho Xcaret, Playa del Carmen, Quintana Roo

Las trajineras de Xoximilco ofrecen una experiencia más festiva y con kermés. Foto: Xcaret

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