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Xcaret ofrece experiencias únicas con atracciones, actividades acuáticas, shows y paisajes naturales en sus diferentes parques en Riviera Maya.
Si estás planeando tu visita a este destino vacacional, aquí te decimos cuáles son los costos de las entradas en 2026.
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¿Cuáles son los parques de Xcaret?
Xcaret cuenta con varios parques temáticos: Xcaret Park, Xel-Há, Xplor, Xenses, Xavage y Xoximilco. Sus costos de entrada actuales son:
Xcaret Park
Es el parque principal del grupo y cuenta con distintas actividades acuáticas, exploración de áreas naturales y espectáculos de la cultura maya. Entre sus principales atracciones se encuentran:
- Ríos subterráneos
- Aviario y mariposario
- Zonas de snorkel
- Senderos en la selva y jardines
- Mundo de Niños, juegos acuáticos y cenotes poco profundos
Precio de entrada: desde los $2,480 por persona. Abre de lunes a domingo de 8:30 a 22:00 horas.
Xel-Há
Xel-Há es un parque acuático natural todo incluido; se le considera como un "acuario natural" por sus actividades como:
- Snorkel en una caleta
- El Faro Mirador con vistas de 360° y a 40 m de altura
- Nado en cenotes, cuevas y grutas.
- Mundo de Aventura, con tirolesas y juegos de cuerdas
- Senderos para pasear en bicicleta
- Playas y zonas tranquilas para descansar
Las entradas “todo incluido” abarcan un desayuno continental, snacks, comida buffet, bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre.
Precio de entrada: desde los $2,147. Abre de lunes a domingo de 8:30 a 18:00 horas.
Xplor
Este es el parque más extremo de Grupo Xcaret; todas sus atracciones están enfocadas en la acción y aventura, por ejemplo:
- Tirolesa con recorridos de hasta 3.5 kilómetros
- Vehículos anfibios para manejar por la selva, puentes y cavernas inundadas
- Expediciones subterráneas
- Toboganxote, 5 en 1 para descender en grupos
- Hamacas
- Y la posibilidad de subir a las tracciones de noche, mientras el parque se alumbra con antorchas
El boleto también incluye snacks, bebidas sin alcohol ilimitadas y comida buffet.
Precio de entrada: desde los $2,647. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.
Xenses
Xenses tiene por objetivo que los visitantes disfruten experiencias acuáticas con ilusiones ópticas, desafíos físicos y juegos mentales. Sus principales atracciones son:
- Xensatorium, recorridos con el oído, tacto y olfato en lugar de la vista
- Xapuzón, un vertiginoso tobogán
- El Pueblo al Revés, donde todo es
- Vuelo de Pájaro, tirolesa que atraviesa la selva
- Riolajante, para descansar entre actividades
- Lodorama, para cubrirse de lodo y relajarse
- Ruta del Sentir, con las actividades Jardín Xítrico y El Edén
Precio de entrada: desde los $1,481. Abre de lunes a sábado de 8:30 a 17:45 horas como último acceso.
Xavage
El parque también ofrece actividades de adrenalina extrema por tierra, agua y aire; cuenta las siguientes 6 atracciones:
- Rafting en ríos rápidos
- Paseos en Monster Truck
- Jet Boat, paseos en lancha a alta velocidad
- Tirolesa horizontal, para lanzarse boca abajo
- Kayak
- Zona infantil con juegos acuáticos y toboganes
Precio de entrada: desde los $1,500. Abre de lunes a sábado en un horario de 8:30 a 15:00 horas.
Xoximilco
Finalmente, Xoximilco es un parque pequeño, pero que tiene el ambiente de una fiesta mexicana nocturna a bordo de trajineras. Incluye tours con degustación gastronómica, música en vivo y animadores.
La experiencia tiene una duración aproximada de 3 horas, y cada trajinera admite una capacidad de 20 personas.
Precio de entrada: desde los $1,981 por persona. Se encuentra disponible de lunes a sábado desde las 19:00 horas y el último embarque es a las 20:30 horas.
La próxima vez que visites la Riviera Maya, ten a la mano esta información para decidir qué tipo de aventuras te interesa vivir.
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