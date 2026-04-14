Xcaret ofrece experiencias únicas con atracciones, actividades acuáticas, shows y paisajes naturales en sus diferentes parques en Riviera Maya.

Si estás planeando tu visita a este destino vacacional, aquí te decimos cuáles son los costos de las entradas en 2026.

Xcaret significa "pequeña caleta" en maya. Foto: Xcaret

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¿Cuáles son los parques de Xcaret?

Xcaret cuenta con varios parques temáticos: Xcaret Park, Xel-Há, Xplor, Xenses, Xavage y Xoximilco. Sus costos de entrada actuales son:

Xcaret Park

Es el parque principal del grupo y cuenta con distintas actividades acuáticas, exploración de áreas naturales y espectáculos de la cultura maya. Entre sus principales atracciones se encuentran:

Ríos subterráneos

Aviario y mariposario

Zonas de snorkel

Senderos en la selva y jardines

Mundo de Niños, juegos acuáticos y cenotes poco profundos

Precio de entrada: desde los $2,480 por persona. Abre de lunes a domingo de 8:30 a 22:00 horas.

Xcaret es el parque principal del grupo, donde se permite nadar en cuevas y ríos. Foto: Xcaret

Xel-Há

Xel-Há es un parque acuático natural todo incluido; se le considera como un "acuario natural" por sus actividades como:

Snorkel en una caleta

El Faro Mirador con vistas de 360° y a 40 m de altura

Nado en cenotes, cuevas y grutas.

Mundo de Aventura, con tirolesas y juegos de cuerdas

Senderos para pasear en bicicleta

Playas y zonas tranquilas para descansar

Las entradas “todo incluido” abarcan un desayuno continental, snacks, comida buffet, bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre.

Precio de entrada: desde los $2,147. Abre de lunes a domingo de 8:30 a 18:00 horas.

Xel-Há es un parque todo incluido. Foto: Xcaret

Xplor

Este es el parque más extremo de Grupo Xcaret; todas sus atracciones están enfocadas en la acción y aventura, por ejemplo:

Tirolesa con recorridos de hasta 3.5 kilómetros

Vehículos anfibios para manejar por la selva, puentes y cavernas inundadas

Expediciones subterráneas

Toboganxote, 5 en 1 para descender en grupos

Hamacas

Y la posibilidad de subir a las tracciones de noche, mientras el parque se alumbra con antorchas

El boleto también incluye snacks, bebidas sin alcohol ilimitadas y comida buffet.

Precio de entrada: desde los $2,647. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.

Xplor es el parque más extremo de Grupo Xcaret. Foto: Xcaret

Xenses

Xenses tiene por objetivo que los visitantes disfruten experiencias acuáticas con ilusiones ópticas, desafíos físicos y juegos mentales. Sus principales atracciones son:

Xensatorium, recorridos con el oído, tacto y olfato en lugar de la vista

Xapuzón, un vertiginoso tobogán

El Pueblo al Revés, donde todo es

Vuelo de Pájaro, tirolesa que atraviesa la selva

Riolajante, para descansar entre actividades

Lodorama, para cubrirse de lodo y relajarse

Ruta del Sentir, con las actividades Jardín Xítrico y El Edén

Precio de entrada: desde los $1,481. Abre de lunes a sábado de 8:30 a 17:45 horas como último acceso.

Xenses está enfocado en experiencias sensoriales. Foto: Xcaret

Xavage

El parque también ofrece actividades de adrenalina extrema por tierra, agua y aire; cuenta las siguientes 6 atracciones:

Rafting en ríos rápidos

Paseos en Monster Truck

Jet Boat, paseos en lancha a alta velocidad

Tirolesa horizontal, para lanzarse boca abajo

Kayak

Zona infantil con juegos acuáticos y toboganes

Precio de entrada: desde los $1,500. Abre de lunes a sábado en un horario de 8:30 a 15:00 horas.

Xavage es el segundo parque extremo de Grupo Xcaret. Foto: Xcaret

Xoximilco

Finalmente, Xoximilco es un parque pequeño, pero que tiene el ambiente de una fiesta mexicana nocturna a bordo de trajineras. Incluye tours con degustación gastronómica, música en vivo y animadores.

La experiencia tiene una duración aproximada de 3 horas, y cada trajinera admite una capacidad de 20 personas.

Precio de entrada: desde los $1,981 por persona. Se encuentra disponible de lunes a sábado desde las 19:00 horas y el último embarque es a las 20:30 horas.

Xoximilco ofrece la experiencia de una fiesta en trajinera. Foto: Xcaret

La próxima vez que visites la Riviera Maya, ten a la mano esta información para decidir qué tipo de aventuras te interesa vivir.

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