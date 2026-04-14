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ofrece experiencias únicas con atracciones, actividades acuáticas, shows y paisajes naturales en sus diferentes parques en Riviera Maya.

Si estás planeando tu visita a este destino vacacional, aquí te decimos cuáles son los costos de las entradas en 2026.

Xcaret significa "pequeña caleta" en maya. Foto: Xcaret
Xcaret significa "pequeña caleta" en maya. Foto: Xcaret

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¿Cuáles son los parques de Xcaret?

cuenta con varios parques temáticos: Xcaret Park, Xel-Há, Xplor, Xenses, Xavage y Xoximilco. Sus costos de entrada actuales son:

Xcaret Park

Es el parque principal del grupo y cuenta con distintas actividades acuáticas, exploración de áreas naturales y espectáculos de la cultura maya. Entre sus principales atracciones se encuentran:

  • Ríos subterráneos
  • Aviario y mariposario
  • Zonas de snorkel
  • Senderos en la selva y jardines
  • Mundo de Niños, juegos acuáticos y cenotes poco profundos

Precio de entrada: desde los $2,480 por persona. Abre de lunes a domingo de 8:30 a 22:00 horas.

Xcaret es el parque principal del grupo, donde se permite nadar en cuevas y ríos. Foto: Xcaret
Xcaret es el parque principal del grupo, donde se permite nadar en cuevas y ríos. Foto: Xcaret

Xel-Há

Xel-Há es un parque acuático natural todo incluido; se le considera como un "acuario natural" por sus actividades como:

  • Snorkel en una caleta
  • El Faro Mirador con vistas de 360° y a 40 m de altura
  • Nado en cenotes, cuevas y grutas.
  • Mundo de Aventura, con tirolesas y juegos de cuerdas
  • Senderos para pasear en bicicleta
  • Playas y zonas tranquilas para descansar

Las entradas “todo incluido” abarcan un desayuno continental, snacks, comida buffet, bebidas sin alcohol ilimitadas y barra libre.

Precio de entrada: desde los $2,147. Abre de lunes a domingo de 8:30 a 18:00 horas.

Xel-Há es un parque todo incluido. Foto: Xcaret
Xel-Há es un parque todo incluido. Foto: Xcaret

Xplor

Este es el más extremo de Grupo Xcaret; todas sus atracciones están enfocadas en la acción y aventura, por ejemplo:

  • Tirolesa con recorridos de hasta 3.5 kilómetros
  • Vehículos anfibios para manejar por la selva, puentes y cavernas inundadas
  • Expediciones subterráneas
  • Toboganxote, 5 en 1 para descender en grupos
  • Hamacas
  • Y la posibilidad de subir a las tracciones de noche, mientras el parque se alumbra con antorchas

El boleto también incluye snacks, bebidas sin alcohol ilimitadas y comida buffet.

Precio de entrada: desde los $2,647. Abre de lunes a sábado de 9:00 a 17:00 horas.

Xplor es el parque más extremo de Grupo Xcaret. Foto: Xcaret
Xplor es el parque más extremo de Grupo Xcaret. Foto: Xcaret

Xenses

tiene por objetivo que los visitantes disfruten experiencias acuáticas con ilusiones ópticas, desafíos físicos y juegos mentales. Sus principales atracciones son:

  • Xensatorium, recorridos con el oído, tacto y olfato en lugar de la vista
  • Xapuzón, un vertiginoso tobogán
  • El Pueblo al Revés, donde todo es
  • Vuelo de Pájaro, tirolesa que atraviesa la selva
  • Riolajante, para descansar entre actividades
  • Lodorama, para cubrirse de lodo y relajarse
  • Ruta del Sentir, con las actividades Jardín Xítrico y El Edén

Precio de entrada: desde los $1,481. Abre de lunes a sábado de 8:30 a 17:45 horas como último acceso.

Xenses está enfocado en experiencias sensoriales. Foto: Xcaret
Xenses está enfocado en experiencias sensoriales. Foto: Xcaret

Xavage

El parque también ofrece actividades de adrenalina extrema por tierra, agua y aire; cuenta las siguientes 6 atracciones:

  • Rafting en ríos rápidos
  • Paseos en Monster Truck
  • Jet Boat, paseos en lancha a alta velocidad
  • Tirolesa horizontal, para lanzarse boca abajo
  • Kayak
  • Zona infantil con juegos acuáticos y toboganes

Precio de entrada: desde los $1,500. Abre de lunes a sábado en un horario de 8:30 a 15:00 horas.

Xavage es el segundo parque extremo de Grupo Xcaret. Foto: Xcaret
Xavage es el segundo parque extremo de Grupo Xcaret. Foto: Xcaret

Xoximilco

Finalmente, es un parque pequeño, pero que tiene el ambiente de una fiesta mexicana nocturna a bordo de trajineras. Incluye tours con degustación gastronómica, música en vivo y animadores.

La experiencia tiene una duración aproximada de 3 horas, y cada trajinera admite una capacidad de 20 personas.

Precio de entrada: desde los $1,981 por persona. Se encuentra disponible de lunes a sábado desde las 19:00 horas y el último embarque es a las 20:30 horas.

Xoximilco ofrece la experiencia de una fiesta en trajinera. Foto: Xcaret
Xoximilco ofrece la experiencia de una fiesta en trajinera. Foto: Xcaret

La próxima vez que visites la Riviera Maya, ten a la mano esta información para decidir qué tipo de aventuras te interesa vivir.

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