Si te encantan las albercas y las emociones fuertes, súbete a estos toboganes extremos, las principales atracciones de algunos de los parques acuáticos que hay en México: combinan velocidad, altura, curvas, giros y, por supuesto, adrenalina a tope.

Hay opciones a poco más de dos horas de Ciudad de México por carretera. Otras más se encuentran en el Caribe mexicano.

Por cierto, la mayoría de estos parques o balnearios se concentran en Morelos, Hidalgo y Quintana Roo.

Faro Mirador, en Xel-Há

El Faro Mirador es perfecto para desafiar tu miedo a las alturas. La estructura de 40 metros de elevación se compone de cuatro toboganes abiertos en espiral que descienden hacia una poza de agua salada.

Si crees que esto es poco, también debes saber que en su cima ofrece una espectacular postal de 360 grados de la selva y el mar turquesa.

Foto: Grupo Xcaret

"Xel-Há es reconocido por su caleta natural, donde se unen ríos subterráneos y el mar Caribe. Desde el Faro Mirador, los visitantes pueden descender y disfrutar una experiencia que combina diversión y velocidad con una de las mejores panorámicas del destino, incluida la naturaleza. Lo que vuelve tan especial a este parque es esa mezcla, además de spots que hay para tomarse fotos”, dice Ana Karen de Iturbide, de amplificación de marca de Grupo Xcaret.

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Dónde: carretera Chetumal - Puerto Juárez, kilómetro 240, Riviera Maya.

Precio: $1,599 pesos, la entrada a Xel-Há.

Horario: lunes a sábado, de 8:30 a 18:00 h.

Aqualoop, en El Rollo

Deslízate a 120 kilómetros por hora dando un giro completo de 360 grados. La intrépida experiencia puedes vivirla en el tobogán Aqualoop de El Rollo. No debes perderte este recorrido de solamente cinco segundos en el que desciendes a gran velocidad en un túnel semitransparente.

Una vez que llegas al punto más alto, tienes que entrar a una cápsula en la que, en menos de tres segundos, pierdes el piso hasta llegar al punto final.

Foto: El Rollo

Ya con la adrenalina a tope, prueba otros dos toboganes extremos en el parque: Stuka, un vuelo de tres segundos a 100 kilómetros por hora, y Kamikaze, una caída libre de cinco segundos a 23 metros de altura. Ármate de valor para disfrutar esta aventura, y ¡no mires hacia abajo!

Dónde: Ribera del Río Yautepec s/n, Tlaquiltenango, estado de Morelos.

Precio: de lunes a jueves, $550 pesos por adulto y $300 pesos por niño.

Horario: abre todos los días, de 9:00 a 18:00 horas.

Koko Extremo, en Maguey Blanco

En el estado de Hidalgo, Koko Extremo consiste en una resbaladilla gigante de 30 metros de altura, de la cual solo los más valientes se atreven a salir disparados para finalizar con un vuelo sobre una alberca de gran profundidad. De hecho, es la más extrema de su tipo en México.

Si bien la experiencia parece sencilla y dura apenas unos segundos, el nervio que provoca se queda guardado en la memoria.

Foto: Maguey Blanco

En esta aventura se deben cumplir varios requisitos: saber nadar, tener entre 18 y 50 años, pesar menos de 90 kilos y esperar al menos dos horas después de haber consumido alimentos o bebidas.

El tobogán no es apto para personas en estado de ebriedad ni para quienes tienen padecimientos crónicos. Es importante seguir estas recomendaciones para evitar cualquier tipo de lesión o accidente.

Dónde: Carretera Ixmiquilpan - Progreso de Obregón, estado de Hidalgo.

Precio: $180 pesos, la entrada general.

Horario: Koko Extremo, solo sábados y domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

El Abismo, en el Parque Acuático Ixtapan

¿Te atreverías a dar un salto al vacío? Piénsalo dos veces porque en esta atracción el piso desaparece y entras rápidamente en una caída libre de 90 metros dentro de un túnel semitransparente, misma que culmina con un refrescante chapuzón. Esta experiencia única tiene una duración de tan solo nueve segundos e incluye un giro a toda velocidad.

Dada la intensidad de El Abismo, se recomienda solo para verdaderos guerreros de de las alturas y la velocidad. Personas con problemas cardiacos deben tomar precauciones.

Ya encarrerados, querrás subirte a los demás toboganes de este parque, como La Cobra, Anaconda y Los Rápidos, los cuales pueden disfrutarse en grupo, pareja o de manera individual. Deja el miedo en casa y decídete a pasar un fin de semana de vértigo.

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Dónde: Plaza San Gaspar s/n, Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Precio: $395 pesos por adulto; 275 pesos por niño.

Horario: abierto sábados, domingos y días festivos, de 9:00 a 17:00 horas.

Toboganxote, en Xplor

La imponente atracción ofrece varios descensos en uno. “La aventura empieza a bordo de una balsa para cuatro personas. Una vez listos, el recorrido comienza en ‘la esfera’, un espacio cerrado que, en la oscuridad, te prepara para salir a la ‘media ola’ y elevarte al punto más alto. A partir de ahí, el descenso continúa hacia un tubo cerrado que desemboca en un torbellino. Después de girar, sales disparado hacia un tramo en zigzag que culmina en una alberca de olas”, explica Ana Karen de Iturbide, de Amplificación de Marca de Grupo Xcaret.

Foto: Grupo Xcaret

La experiencia inicia a 41 metros de altura y tiene una duración total de 75 segundos.

Para esta actividad, es obligatorio el uso de calzado cerrado o para agua, además, solo se permite la entrada a niños mayores de cinco años o con estatura mínima de 1.30 metros.

Dónde: Carretera Chetumal - Puerto Juárez, kilómetro 282, Riviera Maya.

Entrada: Xplor Todo Incluido, $2,999 pesos por persona.

Horario: lunes a sábados de 8:30 a 19:00 horas.

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