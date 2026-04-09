Después de unas vacaciones largas, los puentes y fines de semana largos son lo más esperado por trabajadores y estudiantes que buscan darse una escapada fuera de la ciudad. La buena noticia es que se vienen dos días de descanso y uno de ellos es obligatorio para los trabajadores.

Si trabajas en día feriado, tienes el derecho de cobrar lo doble de tu salario normal. Foto: Freepik

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¿Cuáles son los puentes vacacionales de mayo 2026?

¿Sabías que tomar vacaciones es una necesidad para tu bienestar? Aunque sean breves, los periodos de descanso ayudan a mejorar la salud física y mental, pues reducen síntomas del estrés y previenen el llamado burn out.

Por eso, más vale que vayas marcando estas fechas en tu calendario. De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, el siguiente puente será con motivo del Día del Trabajo, es decir, el viernes 1 de mayo.

Este descanso obligatorio también aplica a alumnos de preescolar, primaria y secundaria. Oficialmente, el regreso a las aulas será el lunes 4 de abril.

El segundo solo podrán disfrutarlo los estudiantes, por el Día del Maestro, es decir, el viernes 15 de mayo. Las actividades en centros escolares se reanudarán el lunes 18 de mayo.

Como descanso extra, las clases se suspenderán los días martes 5 y viernes 29 de mayo, debido a la conmemoración de la Batalla de Puebla y por junta de Consejo Técnico Escolar de profesores.

Por si te queda dud, el Día de la Batalla de Puebla no es descanso obligatorio para trabajadores.

Los puentes de mayo 2026 beneficiarán más a los estudiantes. Foto: Freepik

¿Qué pasa si trabajas en día de asueto?

Según lo establecido en el Artículo 74 de la LFT, el Día del Trabajo es feriado. A pesar de ello, algunas empresas y patrones solicitan a sus empleados asistir. Si es tu caso, recuerda que deberán pagarte tu salario base más el doble.

Para el resto del año, los últimos días de descanso oficial para los trabajadores son:

Miércoles 16 de septiembre por el Aniversario de la Independencia.

Lunes 16 de noviembre por la Revolución Mexicana.

Viernes 25 de diciembre por Navidad.

Ahora que ya conoces los próximos puentes vacacionales, comienza a revisar los lugares que te gustaría visitar para que realices tus reservaciones de hospedaje y boletos de autobús o avión.

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