Entre los pilares este y oeste de la Torre Eiffel se ha reabierto una nueva y emocionante atracción: un puente colgante que ofrece un recorrido a casi 60 metros de altura.

Se trata de “Vértigo en la Torre”, atracción que combina adrenalina, vistas inigualables a París y un espacio gastronómico para los visitantes que disfrutan las experiencias fuera de lo común.

Si quieres conocer todos sus detalles, aquí te los damos.

Trás el éxito de su primera edición, regresa "Vértigo en la Torre”. Foto: La Tour Eiffel

¿Cómo es el puente colgante de la Torre Eiffel?

A través de un comunicado, la empresa operadora Société d'Exploitation de la Tour Eiffel anunció el regreso de "Vértigo en la Torre", un puente colgante completamente enjaulado de 40 metros de largo y una altura de casi 60 metros.

Fue construido completamente de redes, lo que genera la sensación de flotar en el aire en cada paso. Este año, la experiencia regresa con una estructura reforzada de 25,000 mallas y múltiples cables que garantizan la seguridad de los usuarios.

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Actualmente, es considerado el puente colgante más alto de Francia en un entorno urbano; su recorrido ofrece una experiencia intensa, donde los visitantes disfrutan de una vista espectacular de la 'ciudad del amor' y las entrañas metálicas de este símbolo de París.

Recién inaugurada para la primavera, subir es mucho más que cruzar un puente y experimentar múltiples emociones, ya que también incorpora un espacio para recuperar el aliento y disfrutar la gastronomía francesa en una terraza.

La Société d'Exploitation de la Tour Eiffel indicó que, como parte de las propuestas destacadas de temporada, se encuentra el cóctel “La vie en Fleurs” , bebida con notas de flor de cerezo y fresa.

Luego de atravesar el puente, los visitantes pueden relajarse en esta terraza. Foto: La Tour Eiffel

¿Cuánto cuesta subir al puente colgante de la Torre Eiffel?

El acceso a “Vértigo en la Torre”, el puente colgante de la Torre Eiffel, está incluido en el boleto de visita al monumento.

Desde 14.80 euros ($305 pesos) para mayores de 25 años; 7.40 ($152) para jóvenes de 12 a 24 años y 3.80 ($79) para niños de 4 a 11 años y discapacitados.

Aunque no es necesario hacer un pago adicional, sí es obligatorio realizar un registro previo en la primer planta de la Torre Eiffel; los asistentes tienen que escanear un código QR y seleccionar un horario, lo que permite organizar la entrada y ofrecer una experiencia segura para todos.

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No obstante, es importante mencionar que sólo pueden subir niños a partir de los 3 años. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto.

Otras restricciones a considerar es que la experiencia no se recomienda para personas con vértigo severo y aquellas que tengan movilidad reducida.

Este puente colgando es considerado el más grande de Francia en un espacio urbano. Foto: La Tour Eiffel

Entradas disponibles en el sitio web: toureiffel.paris/es

¿Cuales son las fechas y horarios del puente colgante de la Torre Eiffel?

¡Es una experiencia de tiempo limitado! "Vértigo en la Torre" estará disponible del 17 de marzo al 3 de mayo de 2026. Los horarios de acceso son:

Lunes, martes y jueves de 11:00 a 18:00 horas

Miércoles, viernes, sábados y domingos de 11:00 a 20:00 horas

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