Six Flags México celebra la llegada de la primavera con Spring Celebration, un festival que celebra el espíritu de esta temporada y que envuelve al parque de atracciones en una decoración muy colorida, además de ofrecer nuevos platillos y shows increíbles.

Nos lanzamos a la inauguración y aquí te contamos qué atractivos tiene.

¿Qué hay en el festival Spring Celebration?

El festival Spring Celebration festeja la primavera, así que por todo Six Flags México encontrarás spots fotográficos y decoración temática, como las letras con colibríes enormes, flores y hongos de tonalidades fluorescentes, arcos florales y más.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Los principales atractivos del evento son 9 nuevos espectáculos inspirados en el circo contemporáneo.

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Te recomendamos caminar por todo el parque, ya que los shows se presentan en distintos horarios y escenarios. Algunos de ellos son el Kiosko del Pueblo Mexicano, el Teatro Mexicano, el Teatro Krakatoa Polinesio, la Estrella de Hollywood y el Teatro ACME.

En general, todos son una mezcla de música, acrobacia, color e incluso magia, aunque los más llamativos son ‘La Carpa de los Sueños’, con los alucinantes actos de un mago y proyecciones de video mapping; ‘Acrobacia Tribal’, con contorsionistas y canciones muy pegajosas; ‘Cirque Euforia Parade’ y su desfile, con carros alegóricos, baile y hasta alebrijes de colores.

Foto: Omar Moreno. El Universal

Para cerrar el día, no te pierdas ‘Euforia Noche Espectacular’, un show de drones que forman figuras en el cielo, fuegos artificiales, danza, malabaristas e incluso un equilibrista que camina por una cuerda floja.

La experiencia de Spring Celebration en Six Flags México también es gastronómica. En sus centros de consumo preparan todo tipo de antojos: empanadas argentinas, birriamen, esquites con chapulines, gorditas de chicharrón, fresas con crema, donas de maple con tocino y jalapeño, alitas en salsa de mezcal, grilled cheese sandwich con miel y salsa macha, pambazos y hot dogs con pulled pork.

Si deseas probar distintas comidas, adquiere el Pasaporte de Sabores. Tiene un costo de $549 pesos por persona y te da derecho a elegir 6 platillos.

¿Hasta cuándo estará el festival Spring Celebration?

El festival Spring Celebration inició el viernes 13 de marzo y permanecerá en Six Flags México hasta el martes 5 de mayo.

Foto: Omar Moreno. El Universal

No estará disponible todos los días, sino únicamente en fechas seleccionadas, cuando el parque está abierto).

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Para más información, visita el sitio web de Six Flags México.

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