Te tenemos un gran plan: música en vivo en medio de unos jardines, muy buena cerveza artesanal, una gran parrillada y momentos memorables con amigos.

El 1 y 2 de mayo, Jardines de México, en el estado de Morelos, se convertirá en sede del Beer Fest Morelos 2026. Este festival propone una experiencia distinta a los conciertos tradicionales, pues se desarrolla en los jardines florales más grandes del mundo.

El Beer Fest 2026 contará con diversas propuestas de cervezas artesanales. Foto: Instagram @beerfestmor

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¿Qué encontrarás en el Beer Fest en Jardines de México?

El Beer Fest es un festival de cerveza artesanal, música y gastronomía que se realiza cada año en el parque turístico Jardines de México.

Prueba distintas etiquetas de cerveza producidas de manera artesanal, con sabores clásicos o inesperados, mientras se presentan conciertos de bandas de géneros variados.

En esta edición, habrá cerca de 50 cervecerías nacionales e internacionales para consentir a los paladares más exquisitos con sabores cítricos, especiados, frutales, amargos, de café, de cacao, malta, etcétera.

El Beer Fest 2026 contará con cerca de 50 expositores. Foto: Jardines de México

Los asistentes también podrán disfrutar cocteles en los bares, stands y food trucks del festival, así como bebidas sin alcohol para los que no les gusta echar "chela", pero sí el ambiente entre amigos.

En cuanto a la oferta gastronómica, habrá opciones de tacos, burritos, antojitos mexicanos, hamburguesas, hotdogs, choripanes, postres y snacks para recuperar energías y seguir con la fiesta. Por supuesto, no podía faltar la Gran Parrillada que se realiza en cada edición.

Otros imperdibles en el Beer Fest son los conciertos de bandas como Allison, Camilo Séptimo, Gusana Ciega, Los Blenders, José Madero, El Gran Silencio, entre otros exponentes del rock en español, indie y alternativo. Los espectáculos serán diferentes en cada día de las actividades.

También habrá experiencias sensoriales, activaciones, retos, dinámicas de show y hasta lanzamientos exclusivos de cervecerías. Y para llevarte un bonito recuerdo, algunos stands tendrán merch.

Se recomienda llevar un buen look porque los espacios naturales de Jardines de México serán aptos para tomarse fotografías: esculturas de flores, murales, letras grandes y fondos decorados de manera vibrante.

Habrá conciertos diferentes cada día del Beer Fest 2026. Foto: Jardines de México

¿Cuánto cuesta la entrada al Beer Fest 2026?

Hay boletos para el Beer Fest 2026 desde $1,008 en acceso general; el costo es de $1,848 en la zona Experience. Las personas con discapacidad pagan $1,008.

Todas las entradas incluyen el ingreso a Jardines de México desde las 12:00 horas, a la zona de comida y pabellón cervecero, bazar, conciertos y after party. Alimentos y bebidas se pagan aparte.

Ya puedes comprar tus entradas en el sitio de Superboletos, y con uno solo tienes acceso a los dos días del festival.

Dirección: Km 129 de la Autopista México -Acapulco a la altura de Tequesquitengo, Tehuixtla, Morelos. Si vas en auto particular, hay estacionamiento gratis.

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