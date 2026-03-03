En 2023, Australia cambió por completo el concepto de los zoológicos con el lanzamiento del primer zoológico de hologramas en el mundo, un espacio donde la tecnología permite observar animales de tamaño real sin necesidad de extraerlos de su hábitat natural.

Esta experiencia acaba de llegar a la CDMX, y se llama Hologram Zoo, un recorrido por 3 áreas temáticas que te llevan por la sabana africana, la Antártida, el Polo Norte y hasta la prehistoria.

¿En qué parte de la CDMX está Hologram Zoo?

El primer zoológico de hologramas en Latinoamérica está en Polanco, en Bulevar Miguel de Cervantes Saavedra 380, colonia Irrigación.

Como referencia cercana e inmediata, se encuentra frente al Museo Soumaya y la entrada al Acuario Inbursa.

Abre todos los días de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

¿Cómo es Hologram Zoo, el zoológico de hologramas?

En este zoológico de hologramas no existe ningún animal vivo, pues se trata de una experiencia inmersiva que utiliza láseres envolventes, hologramas y proyecciones que permiten observar especies y escenarios naturales en 3D.

Al entrar, te entregarán unos lentes especiales para poder recorrer salas prácticamente a oscuras, con paredes y pantallas holográficas donde se muestran diferentes tipos de animales de tamaño real en sus ecosistemas.

El recorrido se divide en 3 zonas:

Dinosaurios: entre paisajes prehistóricos, mira la majestuosidad del braquiosaurio, triceratops, velociraptor, diplodocus o el famoso tiranosaurio.

Ártico: una mezcla del Polo Norte y Antártida. Camina entre montañas nevadas y glaciares para conocer de cerca orcas, osos polares y distintos tipos de pingüinos, especialmente el emperador y el macarrón.

África: explora la selva y la sabana en búsqueda del Big 5 del continente (león, leopardo, rinoceronte negro, elefante africano y búfalo cafre). También hay jirafas e hipopótamos.

Las salas están equipadas con sonidos y los hologramas tienen movimiento, lo que proporciona una experiencia aún más inmersiva. Incluso puedes intentar ‘tocar’ a los animales, aunque tus manos los atravesarán.

De acuerdo con la página oficial de Hologram Zoo, próximamente se habilitará una habitación dedicada a la biodiversidad de Australia, el primer país en el mundo en tener una experiencia de este tipo.

¿Cuánto cuesta la entrada al zoológico de hologramas de CDMX?

El costo de entrada al zoológico de hologramas de CDMX depende de las salas que desees visitar.

África y Ártico tienen un costo de $299 pesos por persona cada una.

También hay combos de África + Dinosaurios o Ártico + Dinosaurios en $540 cada uno y África + Ártico en $529.

Para más información y compra de boletos, visita la página: hologramzoo.com.mx

