El músico italiano Antonio Vivaldi compuso las Cuatro Estaciones entre 1718 y 1723. Es una de sus obras más reconocidas y uno de los conciertos más populares en el mundo.

Escucharlo por sí solo ya es toda una maravilla, pero si lo quieres llevar a otro nivel, te proponemos vivir su música a través de cuatro experiencias en CDMX.

Son únicos por la intervención tecnológica, por los efectos de iluminación o por la belleza arquitectónica donde se realizan.

Concierto de las Cuatro Estaciones en Capilla Gótica del Helénico

Muy cerca del barrio de San Ángel, la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico es escenario de la experiencia inmersiva '4 Stagioni', a cargo del Consorcio Barroco Opus 11, parte de la orquesta sinfónica Camerata Opus 11.

El venue es imponente: la capilla fue construida en el siglo XIV en un monasterio español, después de varias situaciones, en 1953 fue trasladada pieza por pieza hasta la CDMX.

Convertida en un foro cultural desde entonces, muestra sus bellos vitrales, arquería gótica, estatuas de piedra elaboradas entre los siglos XII y XIV, un techo artesonado de madera y pinturas de personalidades como Murillo, Tiziano y Tintoretto.

Foto: Camerata Opus 11

Ahí, 11 músicos interpretan las Cuatro Estaciones utilizando instrumentos de época (como el laúd, la tiorba o la viola da gamba). Además, se leen los 4 sonetos que Vivaldi plasmó en el manuscrito original.

La temporada 2026 comenzará en marzo y se extenderá hasta abril. Los días y horarios de presentación varían.

Boletos desde $450 pesos por persona (más cargos por servicio).

Más información en el sitio web: 4stagioni.mx

Experiencia inmersiva de las Cuatro Estaciones en la Roma

En la década de los años 20 se construyó, con una combinación de estilos neoclásicos y neorrománicos, la Parroquia de la Sagrada Familia en la colonia Roma Norte, uno de los primeros recintos religiosos en este barrio tan turístico de la CDMX.

Por las noches se transforma en escenario de Enlightenment, una experiencia inmersiva inspirada en las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

Foto: Fever

El espectáculo utiliza tecnología de punta, video mapping y escaneo 3D de alta precisión para que, durante 30 minutos, se presenten 4 actos (uno por estación) compuestos por proyecciones que resaltan la arquitectura del lugar, acompañadas de imágenes impactantes que le dan ‘vida’ a la composición.

Si tienes mucha sensibilidad a los cambios de luz, tal vez, este evento no sea para ti.

Disponible de miércoles a domingo con 3 funciones diarias: 7:30 p.m., 8:30 p.m. y 9:30 p.m.

Entradas desde $255 pesos por persona.

Más información en el sitio web de Fever.

Las Cuatro Estaciones a la luz de las velas en El Cantoral

Cerca de Mítikah y la Cineteca Nacional, se encuentra el Centro Cultural Roberto Cantoral, uno de los auditorios más modernos de la CDMX.

Es sede de algunos de los conciertos temáticos Candlelight, como el de Las Cuatro Estaciones: la interpretación de los 4 conciertos, ejecutados por un cuarteto de violines, viola y violonchelo.

Foto: Fever

La diferencia a los anteriores es que el escenarario está cubierto de velas, creando un entorno íntimo.

Por el momento solo hay 2 fechas disponibles: 13 de marzo a las 9:30 p.m. y 3 de abril a las 7:00 p.m.

Boletos desde $395 pesos por persona.

Más información en el sitio web de Fever.

Concierto de las Cuatro Estaciones en capilla de la Roma

Una joya poco conocida de la colonia Roma Norte es la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, cerca del Hospital General de México. Fue construida entre 1914 y 1943 con un estilo neogótico, poco común en la CDMX.

Dentro del templo, entre lámparas de araña y arcos de cantera, la orquesta de cámara Camerata Ricercare organiza conciertos en los que se interpretan las Cuatro Estaciones de Vivaldi.

Foto: Camerata Ricerace

En este caso, también se incluye el concierto para violín en mi mayor, obra del compositor alemán Johann Sebastian Bach.

Hay un par de fechas disponibles: 14 y 28 de marzo, ambas a las 7:00 p.m.

Entradas desde $180 pesos por persona.

Más información en el sitio web: ricercaremusica.com

