El Parque Quetzalcóatl no es un parque convencional ni un sitio al que se pueda entrar libremente cualquier fin de semana.

Se trata de un proyecto ecológico y arquitectónico único, concebido como un espacio de regeneración ambiental y conexión con la naturaleza.

Y justamente por su carácter privado, los recorridos organizados se han convertido en una de las pocas formas de conocerlo.

Este marzo, de la mano de FUNDARQMX, se realizará un recorrido grupal que permitirá explorar este icónico parque.

Sus formas sinuosas, inspiradas en la serpiente emplumada, recorren el paisaje como si emergieran de la tierra. Foto: Parque Quetzalcóatl

¿Quién organiza el recorrido?

El tour es organizado por FUNDARQMX, una asociación civil que impulsa la protección y conservación del patrimonio arquitectónico, urbano y ambiental en México.

Además de este recorrido, realizan visitas especializadas a obras de arquitectura contemporánea y moderna.

Algunos recorridos son dedicados a Miguel de la Torre, Javier Senosiain, Luis Barragán o Abraham Zabludovsky, entre otros.

Su objetivo no es solo mostrar edificios, sino generar conciencia sobre el valor cultural y ambiental de estos espacios.

Los boletos se adquieren a través de la plataforma Eventbrite y el cupo es limitado.

¿Cómo es el recorrido por el Parque Quetzalcóatl?

El recorrido está programado para el 6 y 20 de marzo de 2026.

La salida será a las 8:00 de la mañana desde el Auditorio Nacional (Avenida Paseo de la Reforma 50, CDMX).

La experiencia es completamente grupal: nadie puede llegar por su cuenta. Por logística y seguridad, el traslado es conjunto y también el regreso.

El costo incluye transporte redondo, coordinación durante toda la visita y acceso al parque. Las ventas cierran el 5 de marzo de 2026.

Se recomienda llevar ropa cómoda, agua, protector solar y algún lunch ligero.

Es importante llegar puntual, ya que no hay reembolsos en caso de no presentarse.

¿Cuánto cuesta el recorrido del FUNDARQMX por el Parque Quetzalcóatl?

Los costos son:

Admisión general: $1,440 + $116 de servicio

Estudiantes y maestros (con credencial vigente): $640 + $52 de servicio

¿Qué es el Parque Quetzalcóatl?

El Parque Quetzalcóatl es un proyecto de aproximadamente 20 hectáreas en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Fue concebido como un espacio de preservación ecológica que con el tiempo evolucionó hacia un parque de regeneración ambiental y convivencia con la naturaleza.

Actualmente no está abierto al público en general. Se encuentra en desarrollo y se espera que pueda abrir en los próximos años.

El Nido de Quetzalcóatl destaca por su estructura serpenteante y mosaicos iridiscentes integrados al entorno natural. Foto: Parque Quetzalcóatl

Por ahora, solo puede visitarse mediante recorridos especializados o reservando hospedaje en el complejo habitacional interno.

¿Cómo es el diseño del parque?

Parque Quetzalcóatl fue diseñado por el arquitecto mexicano Javier Senosiain, uno de los máximos exponentes de la arquitectura orgánica en México.

El diseño busca integrar las construcciones con el entorno natural mediante formas curvas, fluidas y respetuosas de la topografía.

El concepto del parque está inspirado en la figura de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl.

Las estructuras sinuosas recorren el terreno como si emergieran de la tierra, mezclándose con cuevas, cañadas y vegetación.

Uno de los elementos más emblemáticos es El Nido de Quetzalcóatl, un conjunto habitacional compuesto por 10 departamentos integrados en el cuerpo de una serpiente gigante con mosaicos de colores iridiscentes.

Además, el jardín desértico fue diseñado por el paisajista Guillermo Ashida, aportando una dimensión botánica única al proyecto.

Quienes se hospedan tienen derecho a un recorrido guiado por ciertas áreas del parque, lo que convierte la experiencia en algo aún más exclusivo.

Diseñado bajo los principios de la arquitectura orgánica, el parque respeta cuevas, cañadas y la topografía original del terreno. Foto: Parque Quetzalcóatl

Más que una visita arquitectónica, el recorrido por el Parque Quetzalcóatl es una experiencia sensorial llena de silencio, texturas, colores vibrantes y una invitación constante a mirar la ciudad desde otra perspectiva.

Es una oportunidad para caminar entre jardines que parecen salidos de un sueño, entender cómo la arquitectura puede dialogar con la tierra y descubrir uno de los proyectos más sorprendentes del país.

