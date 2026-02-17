La Fiesta de la Cerveza MXPDX 2026 hará que la primavera en Ciudad de México esté muy refrescante, al menos durante un fin de semana.

El Jardín Juárez se convertirá en sede de este evento en el que podrás descubrir nuevas versiones y a grandes y pequeños productores artesanales.

Jardín Juárez será el punto de encuentro para brindar en el MXPDX 2026. Foto: Facebook MXPDX

¿Qué habrá en la Fiesta de la Cerveza 2026?

Durante un fin de semana, la Fiesta de la Cerveza 2026 exhibirá cerca de 30 proyectos independientes de nuestro país y de otros sitios del mundo.

Por parte de México, entre los expositores artesanales participan: Cervecería Hércules, Cervecería Santa Sabina, Falling Piano Brewing Co., Interstellar Brewing Co., Cru Cru, Cardera, Cuatro Palos y Fausto.

También llegarán etiquetas que rara vez se encuentran CDMX, provenientes de Oregón, Estados Unidos. Habrá 15 cervecerías especializadas en IPAs, stouts y hasta en creaciones experimentales.

Más allá de la degustación, elfestival busca generar intercambio cultural y comunidad entre cerveceros y asistentes.

También encontrarás opciones de comida para acompañar tu chela, así como piezas de arte que te puedes llevar de recuerdo.

¿Cuándo es la Fiesta de la Cerveza en el Jardín Juárez?

¡Tienes tiempo para organizarte! La cita para esta feria será el 25 y 26 de abril; puedes ir solo o con tus cuates, siempre y cuando todos sean mayores de edad.

El festival MXPDX 2026 conectará a productores de México y Oregón en un solo espacio. Foto: Facebook MXPDX

¿Cuánto costará la entrada a la Fiesta de la Cerveza MXPDX 2026?

El boleto por día tiene un costo de $150 por persona, más $12.17 de cargo por servicio.

La entrada incluye un vaso conmemorativo y una cerveza, ideal para comenzar el recorrido entre los distintos stands. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Eventbrite.

Recuerda que se llevará a cabo en Jardín Juárez, sobre Avenida Chapultepec 61, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

Las opciones para llegar en transporte público son:

Metro Balderas (Líneas 1 y 3)

Metrobús Balderas (Línea 3)

La Fiesta de la Cerveza 2026 reunirá a 30 cervecerías en el Jardín Juárez de la CDMX. Foto: Facebook MXPDX

Con 30 cervecerías, etiquetas para probar y un ambiente primaveral, la Fiesta de la Cerveza 2026 promete convertirse en uno de los planes imperdibles de abril.

