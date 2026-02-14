Este año, el Plant Fest celebra su edición número 20 en la Ciudad de México con un encuentro entre flores, vegetación y propuestas de arte independiente en un espacio para hacer comunidad.

Durante tres días, el festival se manifiesta como un punto de reunión para aficionados, coleccionistas y curiosos que buscan integrar la naturaleza a su vida cotidiana. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratis.

El Plant Fest es ideal para aprender sobre cuidados de las plantas en casa. Foto: Facebook Plant Fest

¿Qué es el Plant Fest?

El Plant Fest nació como una iniciativa para acercar la botánica y la jardinería a la vida en la ciudad. Con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los festivales especializados más reconocidos de la CDMX, combinando venta directa, divulgación y el amor por la naturaleza.

En sus 20 ediciones, este evento ha mantenido un enfoque de aprendizaje, pues busca que los asistentes conozcan nuevas especies, comprendan su cuidado e interactúen con productores y expertos, fomentando un consumo consciente y responsable.

Como cada año, el Plant Fest reunirá una variedad de plantas para diferentes espacios y estilos de vida:

Plantas de interior, ideales para departamentos o casas.

Especies de exterior, para jardines y terrazas.

Flores ornamentales.

Plantas exóticas y poco comunes.

Proyectos independientes relacionados con el mundo vegetal.

Otro de los atractivos del festival es la asesoría directa de los expositores sobre temas como el riego, iluminación, mantenimiento y cuidados específicos de las plantas.

Esta característica ha convertido al Plant Fest en una referencia para quienes desean incursionar en áreas como la jardinería o simplemente ambientar su hogar como un experto.

¿Cuándo es el Plant Fest 2026?

La edición 2026, dedicada a todas las "señoras de las plantas", se llevará a cabo del jueves 27 de febrero al sábado 1 de marzo, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.

La sede es Lucerna 34, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

El Plant Fest reúne a los amantes de las plantas con productores especializados. Foto: Facebook Plant Fest

¿Qué tomar en cuenta para ir al Plant Fest 2026?

Para aprovechar al máximo la experiencia, los organizadores sugieren llevar bolsas reutilizables o cajas, ya que es común salir con una o varias plantas nuevas.

Considera distintos métodos de pago, pues no todos los expositores aceptan efectivo o medios electrónicos.

Y la tercera recomendación es asistir con suficiente tiempo. La idea es recorrer el Plant Fest con calma, pues su variedad de propuestas permite descubrir proyectos nuevos y únicos, incluso amigables con el medio ambiente.

Lucerna 34 se transforma en un espacio lleno de color, flores y vida para este festival. Foto: Facebook Plant Fest

Color, aromas y buena vibra te esperan en este festival enfocado en las plantas y en las personas que comparten el amor por lo verde.

