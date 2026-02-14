Más Información
Este año, el Plant Fest celebra su edición número 20 en la Ciudad de México con un encuentro entre flores, vegetación y propuestas de arte independiente en un espacio para hacer comunidad.
Durante tres días, el festival se manifiesta como un punto de reunión para aficionados, coleccionistas y curiosos que buscan integrar la naturaleza a su vida cotidiana. Y lo mejor de todo es que la entrada es gratis.
¿Qué es el Plant Fest?
El Plant Fest nació como una iniciativa para acercar la botánica y la jardinería a la vida en la ciudad. Con el paso de los años, se ha consolidado como uno de los festivales especializados más reconocidos de la CDMX, combinando venta directa, divulgación y el amor por la naturaleza.
En sus 20 ediciones, este evento ha mantenido un enfoque de aprendizaje, pues busca que los asistentes conozcan nuevas especies, comprendan su cuidado e interactúen con productores y expertos, fomentando un consumo consciente y responsable.
Como cada año, el Plant Fest reunirá una variedad de plantas para diferentes espacios y estilos de vida:
- Plantas de interior, ideales para departamentos o casas.
- Especies de exterior, para jardines y terrazas.
- Flores ornamentales.
- Plantas exóticas y poco comunes.
- Proyectos independientes relacionados con el mundo vegetal.
Otro de los atractivos del festival es la asesoría directa de los expositores sobre temas como el riego, iluminación, mantenimiento y cuidados específicos de las plantas.
Esta característica ha convertido al Plant Fest en una referencia para quienes desean incursionar en áreas como la jardinería o simplemente ambientar su hogar como un experto.
¿Cuándo es el Plant Fest 2026?
La edición 2026, dedicada a todas las "señoras de las plantas", se llevará a cabo del jueves 27 de febrero al sábado 1 de marzo, en un horario de 11:00 a 19:00 horas.
La sede es Lucerna 34, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.
¿Qué tomar en cuenta para ir al Plant Fest 2026?
Para aprovechar al máximo la experiencia, los organizadores sugieren llevar bolsas reutilizables o cajas, ya que es común salir con una o varias plantas nuevas.
Considera distintos métodos de pago, pues no todos los expositores aceptan efectivo o medios electrónicos.
Y la tercera recomendación es asistir con suficiente tiempo. La idea es recorrer el Plant Fest con calma, pues su variedad de propuestas permite descubrir proyectos nuevos y únicos, incluso amigables con el medio ambiente.
Color, aromas y buena vibra te esperan en este festival enfocado en las plantas y en las personas que comparten el amor por lo verde.
