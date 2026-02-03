La Ciudad de México se prepara para recibir el Año Nuevo Chino 2026 con un vibrante desfile de dragones y leones en el Centro Histórico.

Esta actividad es organizada por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que también será el punto de reunión para comenzar los festejos. Pero no es todo lo que habrá: si quieres conocer la agenda completa, sigue leyendo.

El desfile comenzará en la calle de Moneda, a unos pasos del Zócalo capitalino. Foto: Facebook Museo Nacional de las Culturas del Mundo

¿Cómo se celebrará el Año Nuevo Chino 2026 en CDMX?

El Año Nuevo Chino es una de las festividades más importantes de la cultura oriental y marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. Cada año es representado por un animal del zodiaco chino, y este 2026 corresponde al caballo, símbolo de cambios, valentía y transformación.

Este símbolo nos invita a tomar decisiones con determinación y avanzar con fuerza hacia nuevos proyectos. Y no tienes que viajar demasiado lejos para sumarte al festejo, sino que en la CDMX puedes vivirlo en grande.

A través de redes sociales, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo anunció su agenda de actividades, en la que destaca un desfile con la participación de 6 leones y unos 30 dragones chinos.

Las monumentales figuras recorrerán las calles aledañas al Zócalo. Y al finalizar el recorrido, diversos grupos de danzas y exhibiciones de artes marciales se presentarán en el museo.

También habrá talleres culturales, conferencias y hasta un concurso de disfraces temáticos. Lo mejor es que todas las actividades son gratis.

Este museo se llenará de danzas y artes marciales por el Año Nuevo Chino 2026. Foto: Facebook Museo Nacional de las Culturas del Mundo

¿Cuándo es el desfile del Año Nuevo Chino 2026?

Este desfile del Año Nuevo Chino 2026 tendrá como punto de partida la calle de Moneda, a unos pasos del Zócalo, y terminará en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo de la CDMX.

Está programado para el próximo sábado 7 de febrero a las 10:00 horas. Se recomienda llegar con anticipación para no perderse ningún tramo del recorrido.

Una de las actividades más esperadas es el "Octavo Concurso de Disfraces: Año del Caballo", organizado por la Embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México y la Comunidad China de México, con apoyo de diversas instituciones culturales.

Los ganadores serán evaluados y anunciados el mismo día del evento.

El Año del Caballo invita a las familias a disfrutar actividades culturales y exhibiciones en vivo. Foto: Facebook Museo Nacional de las Culturas del Mundo

