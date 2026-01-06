El Año Nuevo Chino, también conocido como el Festival de la Primavera, es una de las celebraciones culturales más importantes de China y cada año reúne a miles de personas interesadas en sus tradiciones, simbolismos y expresiones artísticas.

Este 2026, la Ciudad de México volverá a sumarse al festejo con diversos eventos, entre los que destaca el festival cultural del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

Si quieres saber cuándo es, te damos las fechas.

El Cenart será sede de un festejo chino que combina gastronomía y talleres para toda la familia. Foto: Pexels

¿Qué es el Año Nuevo Chino?

Esta festividad se realiza conforme el calendario lunar, por lo que su fecha cambia cada año y suele celebrarse entre finales de enero y mediados de febrero.

El Año Nuevo Chino marca el inicio de un nuevo ciclo no sólo en los meses, sino también en lo espiritual, familiar y simbólico.

Tradicionalmente, se le considera un momento de renovación, la oportunidad para hacer reuniones familiares y poner en práctica rituales que buscan atraer fortuna.

En China, algunas de las costumbres durante esta fecha son: Hong Bao, entrega de dinero con sobres rojos; la danza del Dragón, que se cree que espanta a los espíritus malos o monstruos; cenas especiales con dumplings y espectáculos con fuegos artificiales.

¿Qué animal tendrá el Año Nuevo Chino 2026?

De acuerdo con el calendario, el Año Nuevo Chino 2026 estará regido por el caballo de fuego, un animal que es producto de la combinación especial dentro del zodiaco y que sólo se repite cada 60 años.

Para la cultura de este país, el caballo simboliza energía, libertad, movimiento y triunfo, además de asociarse con personas decididas, independientes y sociables.

Mientras que el elemento del fuego potencia dichas cualidades al representar entusiasmo, liderazgo y transformación.

Con ambos elementos, el Año Nuevo Chino 2026 significa acción, cambios importantes y el inicio de nuevos proyectos; también invita a actuar con equilibrio para evitar la impulsividad.

El Año Nuevo Chino estará representado por el Caballo de Fuego. Foto: Pexels

¿Cómo será el Año Nuevo Chino 2026 en la CDMX?

En la Ciudad de México, una de las celebraciones se realizará en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), donde por quinto año, este recinto será la sede del Año Nuevo Chino con distintas actividades.

Aunque, de acuerdo con el calendario lunar, los festejos comienzan el 17 de febrero de 2026, el festival cultural del Cenart se llevará a cabo el sábado 14 de febrero a partir de las 11:00 y hasta las 18:00 horas.

De acuerdo con el recinto, habrá una programación cultural amplia con presentaciones de danza tradicional, música, kung fu y artes marciales, así como funciones de teatro, teatro de sombras y espectáculos escénicos.

También se impartirán talleres, conferencias, exposiciones fotográficas y de artes plásticas, proyecciones de cine chino, degustaciones de gastronomía típica y una pasarela de hanfu (vestimenta tradicional de la etnia Han).

La entrada será gratis y tampoco se necesitará registro previo para participar en las actividades. Así que si quieres unirte al festejo y no gastar tanto dinero, este es el plan perfecto para ti.

El Cenart se ubica en avenida Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CDMX.

La celebración del Año Nuevo Chino llegará al Cenart con actividades culturales y entrada gratuita. Foto: Pexels

Además del festival, el Año Nuevo Chino 2026 también se celebrará en el Barrio Chino del Centro Histórico. De momento no se conocen las experiencias, pero por las ediciones de años anteriores es posible saber que tendrá desfiles tradicionales, danzas del dragón y león, talleres, gastronomía, artesanías, espectáculos de artes marciales y mucho más.

