Ubicado en el Estado de México, Metepec es un pueblo mágico reconocido por su arte popular, especialmente por esculturas artesanales como los Árboles de la Vida y los trabajos realizados en talabartería.

Pero más allá de su riqueza artesanal, este destino encanta a los visitantes con los relatos que se esconden entre sus cerros, templos y casas vernáculas. Tal es el caso de la "leyenda de la campana de oro".

Árbol de la vida de Metepec. Foto: Alma Rodríguez / EL UNIVERSAL

¿Qué dice la leyenda de la campana de oro?

La leyenda de la campana de oro tiene como escenario principal el Cerro de los Magueyes, mientras que su protagonista es la misteriosa figura de la "Tlanchana".

Este nombre proviene del náhuatl y significa "espíritu de la madre del agua". A pesar de que apareció hace miles de años, este personaje es todo un símbolo en Metepec.

Cuenta la historia que era una mujer con torso humano y cola de serpiente acuática, a la que se le vinculaba con el agua y con los lagos que anteriormente rodeaban la región.

Cuando la Tlanchana estaba de buen humor, su cola se transformaba en la de un pez y beneficiaba a los pescadores de la zona. Pero cuando alguien despreciaba su amor o ignoraba su canto, recuperaba su cola de serpiente y arrastraba a los hombres hacia las profundidades para ahogarlos.

La Tlanchana de Metepec. Foto: Wikimedia Commons

Pero era tan encantadora que los pescadores y artesanos terminaban por llevarle obsequios y uno de ellos fue una campana de oro, que se colocó en la capilla del Tepeyac, justo en la cima del Cerro de los Magueyes.

Por muchos años, la campana de oro fue considerada un símbolo de gratitud hacia la Tlanchana. Los pobladores la veían como un amuleto de prosperidad y como un puente de respeto hacia su mítica figura.

Sin embargo, la historia tomó un giro trágico. Los pobladores relatan que el diablo, celoso del cariño y la devoción que recibía la misteriosa mujer, robó la campana y la escondió en las cuevas del cerro.

Desesperada, la Tlanchana lloraba y cantaba desde un montículo rodeado de agua en la espera de recuperar el tesoro que le arrebataron. Su tristeza la hizo alejarse de Metepec y no volvió.

Hay quienes aseguran que en las noches, la campana de oro puede escucharse desde las profundidades de las cuevas. Y otros más cuentan que varios curiosos han intentado encontrarla, pero al igual que la Tlanchana nunca regresaron.

Metepec es un Pueblo Mágico del Estado de México. Foto: Pixabay

¿Quiénes fueron "los plateados" de Metepec?

La Tlanchana es uno de los personajes más famosos de este Pueblo Mágico, pero no el único. También se habla mucho de "los plateados", quienes habrían pisado el Cerro de los Magueyes para regalar otra historia a sus habitantes.

Durante la intervención francesa, un grupo de jinetes vigilaba la zona desde la capilla del Tepeyac y usaban lanzas envenenadas llamadas “truchas” para enfrentar a los soldados enemigos.

Mejor conocidos como "los plateados", de entre este grupo de hombres sobresalió Esteban Platas. Se dice que fue un líder y llegó a matar a decenas de franceses; por eso, siempre se le recordó como un cazador astuto.. escondido entre los pastizales para el combate.

Leyendas así hay muchas en Metepec. Desde las que recuperan figuras míticas que no fueron documentadas por fotografías pero sí por los ojos de los habitantes, hasta las que relatan episodios históricos del pueblo.

Ya sea como advertencia, como símbolo de identidad o como un relato para conocer el encanto de la tradición oral, tienes que darte la oportunidad de conocer las leyendas de este Pueblo Mágico cuando lo visites.

Conoce las leyendas de Metepec cuando lo visites. Foto: Pexels

