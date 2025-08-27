Chihuahua es conocido como el ‘estado grande’ por ser el más extenso de las 32 entidades federativas de México. Este calificativo no se limita únicamente al territorio, también aplica a sus maravillas naturales de ‘récord’, como su barranca más profunda o la cascada más alta: Basaseachi.

Esta hermosa caída de agua se levanta solitaria en medio de la emblemática Sierra Tarahumara en las Barrancas del Cobre.

Se trata de un destino de impresionante belleza escénica, de gran importancia biológica e incluso mística, pues su origen se remonta a una leyenda prehispánica que involucra un poderoso hechizo...

¿Dónde está la cascada de Basaseachi?

La cascada de Basaseachi es una de las tantas maravillas de las Barrancas del Cobre, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, una imponente cadena montañosa que forma parte de la Sierra Madre Occidental.

Foto: Fidetur ¡Ah Chihuahua!

Las Barrancas del Cobre son un enorme sistema de 7 cañones, incluido el Cañón o la Barranca de Urique, el más profundo de México.

Basaseachi se encuentra en la Barranca de Candameña, de unos 1,850 metros sobre el nivel del mar, dentro del Parque Nacional Cascada de Basaseachi, un área natural protegida que abarca 5,802 hectáreas, algo así como el territorio de la alcaldía Coyoacán.

El paisaje se compone de bosques de coníferas, barrancas y otras formaciones rocosas, donde habitan hasta 880 especies de flora y fauna, como venados de cola blanca, pumas, osos negros y castores americanos.

Desde el pueblo mágico de Creel son aproximadamente unas 2 horas y 20 minutos en auto, mientras que desde la ciudad de Chihuahua el trayecto es de más de 4 horas.

¿Cuánto tiene de altura la cascada de Basaseachi?

Basaseachi es la cascada permanente más alta del país: mide 246 metros de caída libre, lo que la convierte en la quinta más alta de América y número 21 a nivel mundial.

Foto: Fidetur ¡Ah Chihuahua!

Se forma por la unión de los arroyos Durazno y Basaseachi que, al caer, forman el río Mayo.

El flujo y cantidad de agua varía durante el año, aunque se recomienda visitarla en temporada de lluvias, pues el caudal es mucho mayor y se aprecia en todo su esplendor.

En la misma Barranca de Candameña se origina otra caída de agua espectacular y mucho más aunque, aunque solamente se puede ver en época de lluvias: la cascada Piedra Volada, de 453 metros de altura.

¿Cuál es la leyenda de la Cascada de Basaseachi?

En la época prehispánica la Sierra Tarahumara era gobernada por el jefe Candameña, un hombre ambicioso que buscaba expandir su reino y poder.

Un día, ideó un plan: en lugar de hacer la guerra, usaría a su hermosa y codiciada hija Basaseachi para formar alianzas con otros líderes de la región.

Foto: Sectur México

Pronto, Candameña organizó una especie de competencia entre los hombres interesados en desposar a Basaseachi. Los sometió a diversas pruebas hasta que quedaron 4 jóvenes: Tonachi, Pamachi, Areponapuchi y Carichí.

Sin embargo, durante la última y más arriesgada de las contiendas, los 4 murieron, provocando la tristeza y decepción de Basaseachi, quien decidió acabar con su vida al arrojarse del filo de la barranca.

Su padre, sabiendo que la tragedia podría suceder, acudió con un brujo y le pidió un poderoso hechizo para que su hija no muriera. El chamán obedeció y cuando Basaseachi estaba cayendo, la convirtió para siempre en esta cascada.

