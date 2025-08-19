¿Alguna vez te preguntaste cómo es caminar en el aire? En el Parque Nacional del Gran Cañón, en Arizona, dentro de la Reserva Indígena Hualapai, instalaron un mirador de cristal que permite experimentar esta sensación.

Se trata del Skywalk, una pasarela de infarto que ofrece vistas increíbles de las caprichosas formaciones rocosas que han sido esculpidas por la naturaleza durante millones de años.

¿Dónde está el mirador de cristal Skywalk?

El mirador de cristal Skywalk no se encuentra propiamente dentro del Parque Nacional del Gran Cañón, aunque sí está muy cerca de éste y forma parte del entorno montañoso y de colores ocre por el que transcurre el río Colorado.

Foto: Grand Canyon West

Skywalk se ubica en el llamado West Rim (borde oeste), a unas 2 horas en auto desde Las Vegas, a unas 3 horas y media de Flagstaff y aproximadamente a 4 horas desde Grand Canyon Village.

El West Rim es un punto importante para los indígenas hualapai, ya que está frente al Eagle Point, una inmensa formación rocosa que asemeja la forma de un águila, ave muy importante para la cosmovisión local.

Y es que, según la tradición oral, hace millones de años un meteorito de hielo cayó en el actual Gran Cañón, donde habitaban los indígenas hualapai.

Foto: Grand Canyon West

Después de miles de años, comenzó a derretirse y el agua inundó y creó el Gran Cañón, aunque la tribu fue amenazada por la creciente del río, hasta que un águila gigante apareció, descendió en picada y salvó a los indígenas colocándolos sobre su lomo.

Cuando la inundación cesó, dejó a los hualapai en el borde oeste del Gran Cañón y el animal se convirtió en piedra, cuya figura aún puede observarse.

¿Cómo es el mirador de cristal Skywalk?

El mirador de cristal Skywalk es el principal atractivo de Grand Canyon West, una empresa y centro turístico que es propiedad de la tribu Hualapai, con sede en el pueblo de Peach Springs, Arizona.

Foto: Grand Canyon West

Justo frente al Eagle Point, en 2007 se construyó esta impresionante pasarela de acero color cobrizo y cristal en forma de herradura.

Mide 3 metros de ancho, se extiende hasta 21 metros tras el borde del acantilado y está a una altura de 1,219 metros sobre el curso del río Colorado.

Tanto el piso y los barandales son de vidrio, así que con la finalidad de cuidar este material, la caminata debe hacerse con cobertores de calzado especiales.

Foto: Grand Canyon West

Durante la caminata, obtendrás vistas 180° del borde oeste del Gran Cañón, con impresionantes formaciones de roca caliza con tonalidades ocre, atardeceres increíbles y el paso del río Colorado bajo tus pies.

Skywalk es un mirador de cristal muy seguro, ya que puede soportar un terremoto de magnitud 8, velocidades de viento de hasta 160 kilómetros por hora y un peso de hasta 800 personas.

¿Cuánto cuesta subir al mirador de cristal Skywalk?

Para caminar en el mirador de cristal Skywalk hay que pagar el All Access Pass, que cuesta 99 dólares ($1,887 pesos) por persona.

Foto: Grand Canyon West

Incluye acceso a senderos panorámicos, juegos arcade y consolas, voucher de 10 dólares para comida en cualquiera de sus 5 restaurantes y otro de 10 dólares para souvenirs, tours y shows hualapai, transporte local y lanzamiento de tirolesa de 822 metros de longitud y 213 metros de altura.

Para más información, visita la página web: grandcanyonwest.com

