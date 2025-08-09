El Parque de Aventura Barrancas del Cobre, en Chihuahua, volvió a operar tras un mantenimiento de alto calibre. Sus atracciones estrella, como el teleférico y el circuito de tirolesas, regresan con mejoras técnicas y más seguridad.

El paisaje que rodea el parque combina cañones, formaciones rocosas milenarias y la densa vegetación de la Sierra Tarahumara. Foto: Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua

Leer también Cuándo es el próximo puente vacacional de 2025

¿Qué incluye la renovación del parque?

A partir del sábado 9 de agosto, fue reabierto al público el Teleférico del Parque Barrancas, que incluye el ZipRider y sus siete tirolesas.

El mantenimiento incluyó la instalación de un nuevo cable tractor de más de 6 kilómetros y 22 toneladas, revisión de las cabinas del teleférico y la modernización de la Estación B, que ahora funciona con baterías de litio, eliminando el uso de diésel.

Así se garantiza un servicio más limpio, seguro y eficiente para los visitantes.

Vista aérea del teleférico del Parque Barrancas del Cobre, suspendido a más de 400 metros de altura sobre el cañón. Foto: Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua

¿Cómo es el famoso teleférico?

Este teleférico es de los más largos del mundo sin torres intermedias. Las cabinas, con capacidad para 60 personas, recorren unos 3 kilómetros suspendidas a más de 400 metros del suelo.

Desde ahí se aprecian las entrañas del cañón: formaciones rocosas, muros rojizos, precipios y la vegetación espesa de la Sierra Tarahumara.

La experiencia es ideal para quienes quieren fotos espectaculares o simplemente dejarse apantallar por el paisaje.

¿Qué tan intensas son las tirolesas?

La adrenalina se desborda en el circuito de 7 tirolesas, donde se alcanzan velocidades de hasta 130 km/h. Cada una tiene su grado de dificultad y cruza distintas partes del cañón.

El recorrido termina con un “Salto de Tarzán”: una caída libre controlada que pone a prueba hasta el más valiente.

Turistas en plena travesía por el circuito de siete tirolesas, una de las actividades más extremas del parque. Foto: Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Chihuahua

¿Qué hace especial a la ZipRider?

La ZipRider es la joya de la corona: se trata de la tirolesa individual más larga del mundo. Con 2,545 metros de longitud y velocidades que rebasan los 135 km/h, atraviesa la barranca completa a más de 400 metros de altura.

¿Qué otras atracciones ofrece el parque?

Además del teleférico y las tirolesas, el Parque Barrancas también ofrece otras actividades de aventura, como la Vía Ferrata, el Bosque Aéreo, además de un restaurante.

El Restaurante Barranco tiene un piso de cristal y un mirador exterior al filo de la montaña, ideal para recuperar el aliento después de tanta acción.

Zona del Divisadero, punto de entrada al Parque Barrancas, junto a la estación del tren Chepe. Foto: Parque de Aventuras Barrancas del Cobre

Leer también Cuándo es el festival de luces y globos de cantoya en Ixtapan

¿Dónde está y cuánto cuesta visitarlo?

El Parque de Aventura Barrancas del Cobre se encuentra en la zona del Divisadero, en el corazón del cañón de Urique, Chihuahua. El acceso es gratuito, y cada actividad se paga por separado:

Teleférico : $350 por persona

: $350 por persona Circuito de tirolesas : $1,250 por persona

: $1,250 por persona ZipRider: $1,250 por persona

$1,250 por persona Vía Ferrata: $750 MXN.

$750 MXN. Bosque Aéreo: $380 MXN.

$380 MXN. Circuito de 3 tirolesas: $750 MXN.

Es un plan ideal para quienes buscan aventura con paisajes que no se ven todos los días.

Ubicación: Barrancas del Cobre, Areponapuchi, 33435, 33435 Chihuahua, México.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters