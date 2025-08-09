Más Información
El Parque de Aventura Barrancas del Cobre, en Chihuahua, volvió a operar tras un mantenimiento de alto calibre. Sus atracciones estrella, como el teleférico y el circuito de tirolesas, regresan con mejoras técnicas y más seguridad.
¿Qué incluye la renovación del parque?
A partir del sábado 9 de agosto, fue reabierto al público el Teleférico del Parque Barrancas, que incluye el ZipRider y sus siete tirolesas.
El mantenimiento incluyó la instalación de un nuevo cable tractor de más de 6 kilómetros y 22 toneladas, revisión de las cabinas del teleférico y la modernización de la Estación B, que ahora funciona con baterías de litio, eliminando el uso de diésel.
Así se garantiza un servicio más limpio, seguro y eficiente para los visitantes.
¿Cómo es el famoso teleférico?
Este teleférico es de los más largos del mundo sin torres intermedias. Las cabinas, con capacidad para 60 personas, recorren unos 3 kilómetros suspendidas a más de 400 metros del suelo.
Desde ahí se aprecian las entrañas del cañón: formaciones rocosas, muros rojizos, precipios y la vegetación espesa de la Sierra Tarahumara.
La experiencia es ideal para quienes quieren fotos espectaculares o simplemente dejarse apantallar por el paisaje.
¿Qué tan intensas son las tirolesas?
La adrenalina se desborda en el circuito de 7 tirolesas, donde se alcanzan velocidades de hasta 130 km/h. Cada una tiene su grado de dificultad y cruza distintas partes del cañón.
El recorrido termina con un “Salto de Tarzán”: una caída libre controlada que pone a prueba hasta el más valiente.
¿Qué hace especial a la ZipRider?
La ZipRider es la joya de la corona: se trata de la tirolesa individual más larga del mundo. Con 2,545 metros de longitud y velocidades que rebasan los 135 km/h, atraviesa la barranca completa a más de 400 metros de altura.
¿Qué otras atracciones ofrece el parque?
Además del teleférico y las tirolesas, el Parque Barrancas también ofrece otras actividades de aventura, como la Vía Ferrata, el Bosque Aéreo, además de un restaurante.
El Restaurante Barranco tiene un piso de cristal y un mirador exterior al filo de la montaña, ideal para recuperar el aliento después de tanta acción.
¿Dónde está y cuánto cuesta visitarlo?
El Parque de Aventura Barrancas del Cobre se encuentra en la zona del Divisadero, en el corazón del cañón de Urique, Chihuahua. El acceso es gratuito, y cada actividad se paga por separado:
- Teleférico: $350 por persona
- Circuito de tirolesas: $1,250 por persona
- ZipRider: $1,250 por persona
- Vía Ferrata: $750 MXN.
- Bosque Aéreo: $380 MXN.
- Circuito de 3 tirolesas: $750 MXN.
Es un plan ideal para quienes buscan aventura con paisajes que no se ven todos los días.
Ubicación: Barrancas del Cobre, Areponapuchi, 33435, 33435 Chihuahua, México.
