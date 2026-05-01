¿Cárceles para obesos en China?; así funcionan los centros con ejercicio extremo y pesaje diario

En los últimos días en redes sociales se ha vuelto viral una nueva disciplina de rehabilitación y salud entre la población habitante de China, conocida bajo el concepto de "cárceles para obesos", lo que ha desatado gran conmoción entre la comunidad de internet.

De acuerdo con el medio BBC, estos centros para adelgazar funcionan como un campamento militar enfocados en mejorar los hábitos de alimentación de las personas con la prohibición de ingesta de comida entre horas y hasta dos registros de peso diarios en la báscula.

"Cárceles para obesos": la nueva tendencia en China

Según el medio británico, existen alrededor de 1,000 campamentos en todo el país. El internamiento en cada centro tiene un costo de 600 dólares al mes. Los interesados pueden reservar un mes de alojamiento, comidas y clases de ejercicio diarias.

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Estos centros de adelgazamiento se han popularizado en China. Foto: Canva

Según el testimonio compartido por la creadora de contenido TL Huang para el podcast del Servicio Mundial de la BBC, los internos se encuentran bajo la supervisión de entrenadores, quienes se encargan de que no ingieran comida chatarra y de que asistan a sus clases.

"No se nos permitía faltar a clase ni abandonar el campamento sin una razón válida", relató al contar su experiencia. A pesar de que asegura haber obtenido buenos resultados, bajando 6 kg en 28 días, diversos expertos advierten sobre posibles riesgos físicos y psicológicos.

¿Cómo funcionan estos campamentos?

De acuerdo con lo explicado por Huang para el medio, el día comienza a las 7:30 de la mañana con un primer pesaje. La jornada de actividades incluye cuatro horas de ejercicio, con clases de spinning, trampolín y un entrenamiento de fuerza-resistencia que combina pesas y tabata.

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La obesidad deja una "memoria" en el tejido adiposo. Fuente: Freepik.

Creado por el Dr. Izumi Tabata, el método tabata es un tipo de entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT) que consiste en realizar 8 rondas de 20 segundos de ejercicio máximo, seguidos de 10 segundos de descanso, completando un total de 4 minutos por ciclo.

¿Cómo es la comida en los campamentos?

La alimentación también es regulada por los centros, el desayuno consiste generalmente en 4 huevos duros, medio tomate y 2 rodajas de pepino. El almuerzo puede incluir gambas, verduras al vapor y tofu, además de pescado al vapor, apio, verduras de hoja al vapor y coliflor.

El día finaliza con la clase de spinning, un tipo de ejercicio aeróbico de alta intensidad realizado en bicicletas estáticas, una hora después de la cena. Al terminar, se realiza un segundo pesaje, a las 19:30 horas, para que luego los internos puedan asearse y descansar.

Qué ejercicio es mejor. Fuente: Freepik

Posibles riesgos en la salud de las personas

El entrenador personal londinense Luke Hanna explicó al medio que, este tipo de prácticas puede poner en riesgo la salud de los participantes, ya que, al realizar rutinas extremas de ejercicio, no solo se pierde grasa, sino también masa muscular.

"También se puede perjudicar el desarrollo normal, lo que puede afectar a la estatura final y a la salud ósea", advirtió. Asimismo, alertó sobre la aparición de problemas psicológicos, como lo son los trastornos alimenticios. En respuesta, señaló que la mejor opción es enfocarse en cambios graduales de hábitos dentro del entorno cotidiano.

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