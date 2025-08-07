Más Información

Yeri Mua revela fanatismo por Florinda Meza; así elogio la influencer a la viuda de Chespirito

¡México llega a la Americas Cup de basquetbol en silla de ruedas! Banco Azteca y Fundación Azteca apoyan al equipo

Motociclista ayuda a pasar ambulancia entre el tráfico; su acción es aplaudida en TikTok

¿A qué se habría dedicado Jeff Bezos si Amazon no hubiera tenido éxito?; el magnate lo revela

Supernova Strikers 2025: Alana Flores calienta combate contra Gala Montes; “Adrián Marcelo me cae de 10”, dice

¡Agárrense, batichilangos! Parque Urbano se convierte en el escenario del caos con Gotham City Circus, una experiencia inmersiva que mezcla comida, bebida, circo y villanía.

Si no sabes de qué se trata, sigue leyendo lo que el principe payaso tiene para ti.

Foto: Aztlán Parque Urbano
¿Qué es Gotham City Circus en Aztlán?

El nuevo evento Gotham City Circus aterriza en la Segunda Sección del Bosque de , dentro de Aztlán Parque Urbano este 15 de noviembre, para llevar a los asistentes por un recorrido sensorial digno del universo de The Joker.

Esta experiencia esparte de la saga Gotham City Midnight creada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Nice Like That, ofrecerá una noche de gastronomía de alto nivel, música en vivo, personajes siniestros y escenografía envolvente.

Todo, bajo el mando del payaso más temido de Gotham, que te dejará una gran sonrisa en tu cara.

Estaciones de comida y coctelería temática estarán disponibles durante todo el recorrido nocturno. Foto: Cortesía Parque Aztlán.
¿Por qué se dice que es una experiencia inmersiva?

Porque no es sólo ver: es entrarle con todo. Desde las 18:00 hasta las 24:00 horas, el parque se transformará en un oscuro donde se podrán recorrer estaciones de comida y coctelería diseñadas exclusivamente para este evento para que puedes saborear hasta la última gota de villanía.

La idea es provocar emociones intensas mediante sabores, luces, sonidos y performances. Como si fueras parte de un cómic retorcido, pero comiendo rico.

¿Qué más encontrarán los asistentes en esta noche de locura?

El circo del caos incluye:

  • Actos circenses en vivo
  • Juegos de destreza
  • Zonas fotográficas temáticas
  • Merch exclusiva para fans y coleccionistas

Todo bajo una estética "villain-core" que reinterpreta el circo clásico al estilo del Joker. Aquí, lo oscuro se vuelve estético, y lo estético, completamente perturbador.

La estética “villain-core” domina el ambiente. Foto: Cortesía Parque Aztlán.
¿Quiénes pueden asistir?

El está diseñado para mayores de 18 años. Si alguien menor quiere entrarle a la fiesta sensorial, deberá ir acompañado de un adulto o tutor. Recomendación: vayan con zapatos cómodos y una mente abierta.

¿Qué incluye el acceso al Gotham City Circus?

Hay dos tipos de boletos disponibles y ambos incluyen entrada al recorrido inmersivo:

  1. General Access - $500 pesos
  3. Entrada Regular - $700 pesos

Los boletos ya están disponibles en su .

