¡Agárrense, batichilangos! Aztlán Parque Urbano se convierte en el escenario del caos con Gotham City Circus, una experiencia inmersiva que mezcla comida, bebida, circo y villanía.

Si no sabes de qué se trata, sigue leyendo lo que el principe payaso tiene para ti.

Foto: Aztlán Parque Urbano

¿Qué es Gotham City Circus en Aztlán?

El nuevo evento Gotham City Circus aterriza en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec, dentro de Aztlán Parque Urbano este 15 de noviembre, para llevar a los asistentes por un recorrido sensorial digno del universo de The Joker.

Esta experiencia esparte de la saga Gotham City Midnight creada por Warner Bros. Discovery Global Experiences y Nice Like That, ofrecerá una noche de gastronomía de alto nivel, música en vivo, personajes siniestros y escenografía envolvente.

Todo, bajo el mando del payaso más temido de Gotham, que te dejará una gran sonrisa en tu cara.

Estaciones de comida y coctelería temática estarán disponibles durante todo el recorrido nocturno. Foto: Cortesía Parque Aztlán.

¿Por qué se dice que es una experiencia inmersiva?

Porque no es sólo ver: es entrarle con todo. Desde las 18:00 hasta las 24:00 horas, el parque se transformará en un carnaval oscuro donde se podrán recorrer estaciones de comida y coctelería diseñadas exclusivamente para este evento para que puedes saborear hasta la última gota de villanía.

La idea es provocar emociones intensas mediante sabores, luces, sonidos y performances. Como si fueras parte de un cómic retorcido, pero comiendo rico.

¿Qué más encontrarán los asistentes en esta noche de locura?

El circo del caos incluye:

Actos circenses en vivo

Juegos de destreza

Zonas fotográficas temáticas

Merch exclusiva para fans y coleccionistas

Todo bajo una estética "villain-core" que reinterpreta el circo clásico al estilo del Joker. Aquí, lo oscuro se vuelve estético, y lo estético, completamente perturbador.

La estética “villain-core” domina el ambiente. Foto: Cortesía Parque Aztlán.

¿Quiénes pueden asistir?

El evento está diseñado para mayores de 18 años. Si alguien menor quiere entrarle a la fiesta sensorial, deberá ir acompañado de un adulto o tutor. Recomendación: vayan con zapatos cómodos y una mente abierta.

¿Qué incluye el acceso al Gotham City Circus?

Hay dos tipos de boletos disponibles y ambos incluyen entrada al recorrido inmersivo:

General Access - $500 pesos Entrada Regular - $700 pesos

Los boletos ya están disponibles en su sitio web.

