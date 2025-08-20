¿Cuándo abrirá el parque temático de Pokémon?

Hace unas semanas, The Pokémon Company confirmó en sus redes sociales la construcción del primer parque temático permanente de Pokémon en el mundo, así como la fecha en el que será inaugurado.

Te contamos lo que se sabe hasta el momento de este novedoso destino.

¿Cómo será el parque temático de Pokémon?

El nombre del parque temático de Pokémon será Poképark Kanto. Estará inspirado en la región de Kanto, hogar de las primeras 'criaturas' en la historia de la saga.

Foto: Captura de pantalla The Official Pokémon YouTube channel

Tendrá una extensión de 26,000 metros cuadrados, algo así como la mitad del tamaño del Zócalo de la CDMX.

“Será un mundo donde los pokémon existan de verdad”, dijo Junichi Masuda, director creativo de The Pokémon Company.

El parque estará dividido en 2 áreas temáticas:

Pokémon Forest: área natural con bosques, laderas escarpadas, túneles, sendas rocosas, hierba alta y un sendero de aproximadamente 500 metros de longitud.

Estará decorado con cientos de pokémons como Pikachus devorando bayas, Rattatas jugando, Oddish caminando, Bidoof trepando árboles, Digletts enterrados en la tierra...

Foto: Captura de pantalla The Official Pokémon YouTube channel

La segunda área temática es Sedge Town (Ciudad Juncal): una recreación de un pequeño pueblo del universo Pokémon.

Contará con una fuente central inspirada en Primarina, una tienda de souvenirs llamada Pokémon Trainers Market, un gimnasio para entrenadores, un Centro Pokémon con artículos oficiales, un desfile y un par de atracciones que aún no se revelan.

En total, se espera que haya más de 600 esculturas de diversos Pokémon por todo Poképark Kanto.

¿Dónde estará el parque temático de Pokémon?

Estará dentro del parque de atracciones Yomiuriland, uno de los más grandes y antiguos de Japón, inaugurado en 1964.

Foto: Captura de pantalla The Official Pokémon YouTube channel

Yomiuriland se encuentra en las faldas de las colinas Tama, en Inagi, una ciudad en la parte occidental del área metropolitana de Tokio.

¿Cuándo abrirá el parque temático de Pokémon?

Aunque The Pokémon Company no anunció una fecha específica para la inauguración del parque temático de Pokémon, indicaron que está proyectada para la primavera de 2026.

De acuerdo con el comunicado oficial de Poképark Kanto, la venta de entradas podría iniciar a finales de 2025.

